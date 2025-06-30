TÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesinden mezun olan 223 öğrenci için tören düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, törende yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Hekimliğin önemli bir meslek olduğunu belirten Vali Sezer, "Belki siz, kime dokunduğunuzu zamanla unutacaksınız ama o kişiler sizi asla unutmayacak. Milletimize hizmet ederken, medeniyetimizin bize miras bıraktığı merhamet ve şefkatten uzaklaşmayın. Dokunduğunuz insanların duaları ve iyi dilekleri, sizlere her zaman rehberlik edecektir." ifadelerini kullandı.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ise hekimlerin yalnızca bilgiyle değil, insana ve toplumsal değerlere duydukları saygı ve sevgiyle de donanmış bireyler olması gerektiğini vurguladı.

Mezunları başarılarından dolayı kutlayan Hatipler, meslek yaşamlarında başarı diledi.

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Haydar Celal Karlıkaya, İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ da törende konuşma yaptı.

Program dereceye giren ve mezun olan öğrencilere plaket ve diplomalarının verilmesi, meslek andının okunması ve geleneksel kep atma töreniyle sona erdi.

Emniyet Müdürü Karaburun, polis kızını törende yalnız bırakmadı

Edirne Emniyet Müdürü Karaburun da törene katılarak öğrencilerin mezuniyet sevinicine ortak oldu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser Şafak Balcı, İzmir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru kızının görev esnasında geçirdiği kaza nedeniyle tıp fakültesinden mezun olan kızı Aleyna Balcı'nın törenine katılamadı.

Karaburun ve emniyet personeli, Aleyna'yı törende yalnız bırakmadı.

Karaburun, şüpheli bir aracı takip ederken geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan ve tedavisi eden polis memuruna da acil şifa diledi.