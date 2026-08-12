Tuba, Akdeniz'de 25 Bin Km Seyahat Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tuba, Akdeniz'de 25 Bin Km Seyahat Etti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İztuzu Kumsalı'ndan Bodrum'a giden Tuba, uydu cihazıyla izleniyor ve beslenme alanı keşfetti.

ÖMER KUNDAKÇI - Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Kumsalı'na yuvalayan ve 2019'dan bu yana uydu takip cihazıyla izlenen "Tuba" isimli caretta caretta, Akdeniz'deki yaklaşık 25 bin kilometrelik yolculuğun ardından yeni uydu cihazıyla Bodrum açıklarında yaşamaya devam ediyor.

Kabuğundaki kırıklar nedeniyle 2019'da yaralı halde bulunan ve İztuzu Kumsalı'na yuvaladığı tespit edilen anaç caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezindeki (DEKAMER) tedavisinin ardından takılan uydu takip cihazıyla izlenmeye başlandı.

Yaklaşık 4 yıl boyunca takip edilen "Tuba"nın, bu süreçte Akdeniz Havzası'ndaki çok sayıda ülkenin kıyılarını dolaşarak yaklaşık 25 bin kilometre yol kat ettiği belirlendi.

Uydu takip cihazının bataryasının kullanım ömrünü tamamlamasının ardından caretta carettadan bir süre sinyal alınamadı.

Kırıklarından tanındı

Geçen yıl ağustosta yeniden İztuzu'na yuvalamak için gelen "Tuba", üzerindeki karakteristik kabuk kırıklarından tanındı.

Merkeze alınarak sağlık kontrolleri yapılan caretta carettanın durumunun iyi olduğu belirlendi. Bunun üzerine geçen yıl ağustos ayının sonlarında yeni bir uydu takip cihazı takılan kaplumbağa yeniden denize bırakıldı.

Yeni cihazdan alınan verilere göre "Tuba", önce Türkiye kıyılarında hareket etti, ardından Yunanistan kıyılarına doğru açıldı. Daha sonra yeniden kuzeye yönelen caretta caretta, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarından güneye doğru ilerleyerek Bodrum açıklarında yaşamını sürdürmeye başladı.

"Tuba"nın uzun süredir Bodrum açıklarından sinyal verdiği ve bölgedeki hareketliliğinin devam ettiği belirlendi.

Muhtemelen bol besin bulduğu bir alanı mesken edindi

DEKAMER'de proje asistanı olarak görev yapan biyolog Fatih Polat, AA muhabirine, "Tuba"nın Bodrum açıklarında bulunmasının, bölgede beslenme açısından uygun koşullar olduğuna işaret ettiğini söyledi.

Kaplumbağanın yolculuğunun şu ana kadar sorunsuz devam ettiğini bildiren Polat, uydu cihazının aktif şekilde sinyal göndermeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Caretta carettaların her yıl yuvalamadığına dikkati çeken Polat, "'Tuba'nın 2026 yuvalama sezonunda İztuzu'nda görülmemesi olağan. 'Tuba'ya 2027 veya 2028 yılındaki yuvalama sezonunda yeniden İztuzu Kumsalı'nda rast geleceğimize inanıyoruz." dedi.

Denizlerdeki yaşam alanları da takip ediliyor

Polat, uydu takip cihazlarının yalnızca "Tuba"nın değil farklı caretta carettaların denizdeki yaşamlarını anlamaya da katkı sağladığını belirtti.

Cihazlardan elde edilen veriler sayesinde kaplumbağaların göç yolları, beslenme alanları ve denizde kullandıkları yaşam alanları hakkında önemli bilgi elde edildiğini anlatan Polat, "Caretta carettaların korunması yalnızca karadaki yuvaların korunmasıyla sınırlı değil. Deniz ortamındaki hareketlerin de takip edilmesi koruma çalışmalarının doğru planlanabilmesi açısından büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Sıcaklık göç yollarını belirliyor

Polat, caretta carettaların göç eden canlılar olduğunu, deniz suyu sıcaklığının da göç hareketlerinde önemli faktörler arasında yer aldığını kaydetti.

Kuzey yarımkürede ve Türkiye kıyılarında kış mevsiminin gelmesiyle deniz suyu sıcaklıklarının düşmesi üzerine "Tuba"nın daha sıcak sulara, Afrika kıyılarına ve bu bölgedeki göç güzergahlarına doğru hareket etmesinin beklendiğini kaydeden Polat, "Tuba"nın bu bölgelerde bir süre kaldıktan sonra ilkbaharda ya da sonraki ilkbaharda yeniden kuzeye dönmesinin öngörüldüğünü dile getirdi.

Polat, "Tuba"nın yeni uydu takip cihazının ne kadar süre aktif kalacağının ise kullanım koşullarına bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Hayvanlar, Akdeniz, Bodrum, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuba, Akdeniz'de 25 Bin Km Seyahat Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay’dan köpek saldırısında emsal karar Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay'dan köpek saldırısında emsal karar
Otizmli çocuğa şiddet uygulayan öğretmenden ’iyi niyetliyim’ savunması Otizmli çocuğa şiddet uygulayan öğretmenden 'iyi niyetliyim' savunması
Güney Afrika’da kaçak madencilik dev bir güvenlik krizine dönüştü: 14 madenci hayatını kaybetti Güney Afrika’da kaçak madencilik dev bir güvenlik krizine dönüştü: 14 madenci hayatını kaybetti
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye’ye geliyor Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye'ye geliyor
Şile Belediyesi’ne ’rüşvet’ davası: Belediye Başkanı Kabadayı için istenen ceza belli oldu Şile Belediyesi'ne 'rüşvet' davası: Belediye Başkanı Kabadayı için istenen ceza belli oldu
Sıcaklıklar arttı, istila başladı Sıcaklıklar arttı, istila başladı

11:24
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
11:21
Kan donduran töre vahşeti 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
Kan donduran töre vahşeti! 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
11:06
Cansever’in büyük sırrı Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
10:39
Özgür Özel sessizliğini bozdu: ’Çerçeve yasa’ya neden ’evet’ dediğini açıkladı
Özgür Özel sessizliğini bozdu: 'Çerçeve yasa'ya neden 'evet' dediğini açıkladı
10:11
Altın için kritik gün Gözler saat 15.30’a çevrildi
Altın için kritik gün! Gözler saat 15.30'a çevrildi
09:35
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 14:47:49. #7.13#
SON DAKİKA: Tuba, Akdeniz'de 25 Bin Km Seyahat Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.