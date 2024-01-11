TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şeker, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre-yaşam", "spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

AA muhabirlerinin ileride takdirle anılacak işler yaptığını vurgulayan Şeker, "Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha Gayret" adlı fotoğrafını seçti. Şeker, deprem bölgesindeki felaketi ve dayanışmayı yansıtması açısından kareyi tercih ettiğini söyledi.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz" adlı fotoğrafına oy veren Şeker, "Arap dünyası Filistin'de verilen mücadeleyi anlamaktan ve görmekten aciz. İsrail'in, kendi içinde oluşturduğu yalancı bir cennet, bir de insanlara hayatı cehennem ettiği bir alan var." dedi.

"Çevre-yaşam" kategorisinde Tahsin Ceylan'ın "Deniz Anaları" fotoğrafını oylayan Şeker, "haber" kategorisinde Jose Colon'un "Hayat Yolculuğu" fotoğrafına oy verdi.

???????Şeker, "spor" kategorisinde ise Sergei Gapon'un "Sahada İsyan" fotoğrafını seçti.