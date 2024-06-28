TÜBA ve AASSA işbirliğiyle uluslararası sempozyum başladı - Son Dakika
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TÜBA ve AASSA işbirliğiyle uluslararası sempozyum başladı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları (AASSA) işbirliğiyle Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Sürdürülebilir Kalkınma için Bilim Diplomasisi' başlıklı uluslararası sempozyum, Ankara'da başladı. Sempozyumda, bilim diplomasisi ve sürdürülebilir kalkınma üzerine çalışan uzmanlar, bölgesel kuruluşların temsilcileri ve akademi dünyasından pek çok isim bir araya geldi. Sempozyumun amacı, dünyanın karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelmek için bilim diplomasisinin gücünü keşfetmek ve kullanmak üzere yol haritası çıkarmaktır.

28.06.2024 13:37
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Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları (AASSA) işbirliği ile Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma için Bilim Diplomasisi (Science Diplomacy for Sustainable Development)" başlıklı uluslararası sempozyum, Ankara'da başladı.

Hacettepe Üniversitesinin Sıhhiye kampüsündeki Kültür Merkezinde, TÜBA ve AASSA işbirliğinde düzenlenen uluslararası sempozyum, 2 gün sürecek ve toplam 5 oturumdan oluşacak.

Farklı ülkelerden 30'a yakın bilim insanının katkı sunacağı sempozyumda, bilim diplomasisi ve sürdürülebilir kalkınma üzerine çalışan uzmanlar, bölgesel kuruluşların temsilcileri ve akademi dünyasından pek çok isim bir araya geldi.

Dünyanın karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelmek konusunda bilim diplomasisinin gücünü keşfetmek ve kullanmak üzere yol haritası çıkarmak hedefiyle düzenlenen sempozyumun açılış programında, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA Asli Üyesi ve AASSA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, The American Association for Advancement of Science Bilim Diplomasisi Merkezinden Dr. E. William Colglazier ve Birmingham City Üniversitesinden Prof. Dr. Hüseyin Şeker birer konuşmu yaptı.

"Barışı, güvenliği ve refahı teşvik etmek konusunda bilimin hayati rolünün farkındayız"

TÜBA Başkanı Şeker, salgın, iklim değişikliği, göç ve çevre kirliliği gibi küresel sorunların ulusal sınır tanımadığı bu çağda, uluslararası işbirliğine duyulan ihtiyacın önemine dikkati çekti.

Şeker, bilim diplomasisinin, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik ettiğini ve yenilikçi çözümler ile politikaların geliştirilmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Sempozyumun, karşılaşılan zorlukların çözümünde bilgi ve fikir alışverişi için platform sunduğunu vurgulayan Şeker, "Sempozyumda yer verilen bilimsel veriler, çalışmalar, yalnızca ulusal inovasyon sistemlerimizin güçlendirilmesine değil, küresel sürdürülebilirlik hedeflerine de katkıda bulunacaktır. Barışı, güvenliği ve refahı teşvik etmek konusunda bilimin hayati rolünün farkındayız." ifadesini kullandı.

Şeker, Birleşmiş Milletlerin (BM) insanlığın sorunları konusunda daha aktif rol alması gerektiğine işaret ederek, "Özellikle İsrail'in, Gazze'de sivilleri bombalaması ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali gibi hayati konularda, BM'nin pozisyonunun işlevsel olmadığını görmek üzücü. Bilim diplomasisi sayesinde küresel işbirliğini harekete geçirebilir ve sürdürülebilirliğe önemli katkılar sağlayabiliriz." diye konuştu.

"Diplomasinin kapsamı genişledi"

AASSA Başkanı Yurdusev, diplomasinin kapsamının geleneksel olarak sınırlandığı siyasi meselelerinin yanında toplumsal yaşamın değişik konularını da kapsayacak şekilde genişlediğini söyledi.

Bilim kuruluşlarının, bilimsel işbirliğinin ve sürdürülebilir gelişmenin diplomasi dahilinde ele alınmaya başlandığını vurgulayan Yurdusev, diplomasinin geçirdiği evrime rağmen devamlılık gösteren nitelikleri olan barışçıl özelliğiyle savaştan, alenilik özelliğiyle de istihbarattan ayrıldığını dile getirdi.

Bilim alanında ülkeler arası işbirliğinin artırılması vurgusu

The American Association for Advancement of Science Bilim Diplomasisi Merkezinden Colglazier, konuşmasında, bilim diplomasisinin başarı ve zorluklarını anlattı.

Bilimsel gelişmelerin hızlanmasıyla bilim ve mühendislik diplomasisinin giderek önem kazandığına dikkati çeken Colglazier, teknolojinin büyük fırsatlar sunmasının yanı sıra sorunlara da yol açtığını belirterek, bunları fark etmek ve yönetmek için bilim ve mühendislik diplomasisinin şart olduğunu ifade etti.

Colglazier, bilim alanında ülkeler arası işbirliğinin artması gerektiğini söyleyerek, "Bilim, tek başına sorunlarımızı çözemez ancak bilim ve bilim diplomasisi yardımcı olabilir." dedi.

"Bilim diplomasisi karmaşık sorunların çözümünde çok önemli noktada"

Birmingham City Üniversitesinden Prof. Dr. Şeker, veri, yapay zeka ve dijital dönüşüm yoluyla bilim diplomasisini geliştirmeye ilişkin yaptığı konuşmasında, iklim değişikliği, salgın hastalıklar, gıda ve su güvenliği, çatışmalar ve gelir eşitsizliği gibi zorluklar karşısında koordineli ve yenilikçi çözümler gerektiğinin altını çizdi.

"Bilim diplomasisi, saydığımız ve fazlası da dahil karmaşık sorunların çözümünde çok önemli bir noktada duruyor." diyen Şeker, veri, yapay zeka ve dijital dönüşümün bilim diplomasisini önemli ölçüde güçlendirdiğini belirtti.

Sempozyum, açılış konuşmalarının ardından farklı uzmanların katıldığı 3 oturumla devam etti. Sempozyumun kalan 2 oturumu da yarın yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TÜBA ve AASSA işbirliğiyle uluslararası sempozyum başladı - Son Dakika

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