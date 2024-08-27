TÜBİTAK 4004 Projesi Kapsamında Mavi Bilye Enstitüsü Etkinliği Alaşehir'de Düzenlendi - Son Dakika
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TÜBİTAK 4004 Projesi Kapsamında Mavi Bilye Enstitüsü Etkinliği Alaşehir'de Düzenlendi

TÜBİTAK 4004 Projesi Kapsamında Mavi Bilye Enstitüsü Etkinliği Alaşehir\'de Düzenlendi

Alaşehir'de düzenlenen TÜBİTAK 4004 projesi kapsamındaki etkinlikte, Manisa'daki 30 öğrenciye değişik konularda uygulamalı eğitimler verildi. Ayrıca, kültürel ve tarihi alanlara yönelik geziler düzenlendi ve Mobil Bilim Merkezi otobüsü katılımcılara hizmet verdi. Proje ile çocuklara bilimi sevdirmek ve bilimsel sorgulamanın temellerini öğretmek hedeflendi.

27.08.2024 11:52
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TÜBİTAK 4004 projesi kapsamındaki "Mavi Bilye Enstitüsü: Bilim İnsanı Olmak İçin Büyümene Gerek Yok" başlıklı etkinlik Alaşehir'de düzenlendi.

Açılış töreni Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinlikte Manisa'daki 30 öğrenciye 40 başlık altında değişik konularda uygulamalı eğitimler verildi.

Alaşehir ve Kula ilçelerinde kültürel ve tarihi alanlara yönelik gezilerin de düzenlendiği proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın içinde uzay terazisi, sanal gerçeklik gözlüğü, dijital mikroskop, interaktif topografya gibi bilimsel cihazların bulunduğu Mobil Bilim Merkezi otobüsü Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda katılımcılara ve vatandaşlara hizmet verdi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, nu proje ile çocuklara bilimi sevdirdiklerini, dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirdiklerini belirterelk, "Çocuklarımız, Alaşehir'de bilimle dolu günler geçirirken, bu süreçte elde ettikleri bilgi ve deneyimlerin hayatlarında büyük bir fark yaratacağına inanıyorum." dedi.

Proje sorumlusu Gülhanım Yağmur ise "Bu proje ile öğrencilerimize bilimin doğası ve bilimsel sorgulamanın temellerini öğretmeyi hedefledik. Katılımcılar, farklı bilim dallarını keşfetme ve bilimin teorik ve pratik yanlarını anlama fırsatı buldu." diye konuştu.

Kaynak: AA

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