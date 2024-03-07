TÜBİTAK Desteğiyle İHA Simülatörü Tasarlandı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğiyle Niğde Teknopark'ta şirket kuran iki genç girişimci, dron kullanım deneyimi sunan sanal gerçeklik tabanlı İHA simülatörü tasarladı.
Bir süredir yazılım üzerine çalışan Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu 26 yaşındaki Furkan Özkaymak ve aynı yaştaki Mersin Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği mezunu arkadaşı Mustafa Sabri Akgümüş, 2022'de TÜBİTAK'tan aldıkları destekle Niğde Teknopark'ta şirket kurdu.
İki ortak, çalışmaları sonucu, dron kullanım deneyimi sunan sanal gerçeklik tabanlı İHA simülatörü hazırladı.
Furkan Özkaymak, AA muhabirine, arkadaşıyla sanal gerçeklik tabanlı İHA simülatörü üzerine çalıştıklarını söyledi.
Geliştirdikleri yazılımla kullanıcıların sanal gerçeklik gözlüğüyle dron kullanma deneyimi yaşayacağını belirten Özkaymak, şöyle konuştu:
"Simülatör için yağmurlu, karlı, rüzgarlı hava şartları gibi özel sahneler tasarladık. Bu şekilde kullanıcıların dron eğitimi almasını sağlıyoruz. Uygulamamızı temin eden herkes, bunu sanal gerçeklik gözlüğüyle her yerde kullanabilir. Şirketimizi TÜBİTAK desteğiyle kurduk. Aynı zamanda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteği alıyoruz. KOSGEB desteğiyle kendi dronumuzu da geliştirmeyi planlıyoruz. Simülasyonumuzda geliştireceğimiz dronumuzu kullandırmayı da hedefliyoruz."
Geliştirdikleri simülasyonu üretecekleri drona entegre ederek gözlük yardımıyla uçurmayı planladıklarını ifade eden Özkaymak, kamera görüntüsünün yansıtılacağı sanal gerçeklik gözlüğüyle kullanıcıların bulundukları yerden dronu uçurabileceğini belirtti.
"Sanal gerçeklikle dronu birleştirmeye çalıştık"
Mustafa Sabri Akgümüş de arkadaşıyla dronlar için yazılım geliştirdiklerini dile getirdi.
Geliştirdikleri sanal gerçeklikle çalışan dron simülatörünün İHA kullanıcılarına kolaylık sağlayacağını anlatan Akgümüş, şunları kaydetti:
"Geliştirdiğimiz simülasyon, gerçekçi bir kullanım imkanı sunuyor. Kullanıcılar, gözlük sayesinde bir nevi eğitim alıyor. Şu anda İHA-0 modelleri için geliştirdik. İlerleyen dönemlerde kendi dronumuzu geliştirerek zirai dron ve farklı dron çeşitlerine entegre etmeye çalışacağız. Dronlar artık hayatımızın her yerinde. Sanal gerçeklikle dronu birleştirmeye çalıştık. TÜBİTAK'tan yaklaşık 387 bin lira destek aldık. Bu destekle bilgisayar, sanal gerçeklik gözlüğü ve dron aldık. Yazılımı tamamen kendimiz geliştirdik. Sanal gerçeklikte kullanıcı, projemizi kullandığı zaman yüzde 80 başarı yakalıyor. Gerçek donanım kullanmada bayağı bir yol katetmiş oluyor."
Simülatörü deneyimleyen Furkan Canyakar da heyecan verici olduğunu belirtti.
Gerçek dron kullanıyor hissi yaşadığını dile getiren Canyakar, "Dron kullanımı için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Rüzgarlı ve karlı havada uçuş gerçekleştirdim. Gerçek hayatta uçuruyormuş hissi yaşadım. Oldukça keyifli ve deneyim vericiydi." ifadelerini kullandı.
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