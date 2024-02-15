TÜBİTAK Proje Yarışmasında Türkiye Dördüncüsü Olan Öğrenci Kaymakamı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TÜBİTAK Proje Yarışmasında Türkiye Dördüncüsü Olan Öğrenci Kaymakamı Ziyaret Etti

TÜBİTAK Proje Yarışmasında Türkiye Dördüncüsü Olan Öğrenci Kaymakamı Ziyaret Etti

Malatya'nın Arapgir ilçesinde TÜBİTAK Lise Öğrencileri Arası Proje Yarışması'nda Türkiye dördüncüsü olan Zehra Karabay, öğretmeni ve okul idarecileriyle birlikte Kaymakam Fikri Badioğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette, ödüllendirilen öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Kaymakam Badioğlu, Arapgir'in projelerle ön plana çıkarılacağını ve kalkınmada önemli adımlar atılacağını belirtti.

15.02.2024 11:55  Güncelleme: 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Arapgir ilçesinde TÜBİTAK Lise Öğrencileri Arası Proje Yarışması'nda Türkiye dördüncüsü olan Kerem Aydınlar Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Zehra Karabay, öğretmeni ve okul idarecileriyle Kaymakam Fikri Badioğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, "Atık Poliamidin Modifikasyonu ve Sudaki Mikroplastiğin Uzaklaştırılmasında Kullanılabilirliğinin Araştırılması" projesiyle kimya alanında Türkiye dördüncüsü olan Zehra Karabay ve öğrenci danışmanı Kimya Öğretmeni Bülent Yıldız, Kaymakam Fikri Badioğlu tarafından ödüllendirildi.

Zehra Karabay'a hediye, öğretmenine başarı belgesi veren Kaymakam Badioğlu, Arapgir'i her alanda ön plana çıkaracak projelerin desteklenerek teşvik edileceğini söyledi.

Badioğlu, bu sayede ülkenin kalkınması ve gelişmesinde önemli adımlar atılacağını belirterek, ilçedeki tüm öğrenci ve öğretmenlerden yeni projeler beklediğini belirtti.

Ziyarete Okul Müdürü İlkay Kotan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Özdemir de katıldı.

Kaynak: AA

Türkiye, Malatya, Arapgir, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜBİTAK Proje Yarışmasında Türkiye Dördüncüsü Olan Öğrenci Kaymakamı Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 12:32:12. #1.13#
SON DAKİKA: TÜBİTAK Proje Yarışmasında Türkiye Dördüncüsü Olan Öğrenci Kaymakamı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement