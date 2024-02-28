Azerbaycan Milli İlimler Akademisi\'nde TÜBİTAK koordinasyon merkezi açıldı

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Azerbaycan Milli İlimler Akademisinde (AMİA), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) koordinasyon merkezi açıldı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve AMİA Başkanı Prof. Dr. İsa Hebibbeyli'nin katılımıyla açılışı yapılan merkezde incelemeler sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mandal, merkezin hem sembolik hem de stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Mandal, koordinasyon merkezinde TÜBİTAK'ın geliştirdiği ürünlerin ve yayınların tanıtımının yapılacağını, aynı zamanda iki kurum arasındaki iletişimin sağlanacağını belirtti.

Bilim alanında insan kaynağı yetiştirmenin önemine işaret eden Mandal, "Devlet başkanlarımızın bize verdiği ortak stratejik amaçlar doğrultusunda sadece bugünün değil, daha da önemlisi geleceğin ihtiyaçlarını tartışmak, görüşmek ve bilim insanlarımızın, araştırmacılarımızın ve gençlerimizin birlikte çalışması için önemli bir aşama olduğunu düşünüyoruz. Bugüne kadar yaptığımız işleri bugün açılan merkezimizde daha da kıymetlendirmek ve 'tek millet, iki devlet' noktasında iyi örnekler oluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki akademik işbirliklerinin Türk Devletleri Teşkilatına da katkı sağlayacağını vurguladı.

AMİA Başkanı Hebibbeyli, kurumunun yenilenme sürecine girdiğini, dünyadaki teknolojik yenilikleri akademiye getirmek istediklerini bildirdi.

Hebibbeyli, "AMİA'da dijital gelişim ve yapay zeka alanındaki faaliyetleri geliştirmek istiyoruz. Bu konularda birinci destekçimiz TÜBİTAK'tır. Bugün açılan merkez, AMİA ile TÜBİTAK'ın tüm faaliyetlerini koordine edecektir. Biz TÜBİTAK'ın tüm kaynaklarını Azerbaycan'a getirerek devlet başkanlarımızın açtığı yeni ufukları somut bilimsel projelerle zenginleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AMİA ile TÜBİTAK arasında işbirliği protokolü imzalandı

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal ve AMİA Başkanı Prof. Dr. Hebibbeyli, iki kurum arasında işbirliği protokolüne imza attı.

Protokol gereği TÜBİTAK, AMİA'nın yeniden yapılanmasına destek olacak, kurumlar bilim, teknoloji ve sosyal bilimler alanında ortak projeler geliştirecek.

TÜBİTAK Başkanı Mandal'a AMİA'dan fahri profesörlük unvanı

TÜBİTAK Başkanı Mandal'a, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki bilimsel ilişkilerin gelişimine katkıları dolayısıyla "AMİA'nın Fahri Profesörü" unvanı verildi.