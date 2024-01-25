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TÜBİTAK, Yurt Dışındaki Araştırmacıları Türkiye'ye Dönmeye Teşvik Ediyor - Son Dakika
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TÜBİTAK, Yurt Dışındaki Araştırmacıları Türkiye'ye Dönmeye Teşvik Ediyor

TÜBİTAK, nitelikli araştırmacıların yurt dışından Türkiye'ye dönmelerini teşvik etmek amacıyla başlattığı programlara başvuruların başladığını duyurdu. Türkiye'nin bilim, teknoloji ve yenilik alanında lider ülke pozisyonunu güçlendirmek ve rekabet gücünü artırmak için yapılan çalışmalara katkı sağlamak amacıyla başlatılan programlar, 2232 - A Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ve 2232- B Uluslararası Genç Araştırmacılar Programı adı altında yürütülecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'yi çığır açıcı bilimsel çalışmaların merkezi yapma hedeflerine vurgu yaparak, lider bilim insanlarını ülkeye davet ettiklerini belirtti.

TÜBİTAK, Yurt Dışındaki Araştırmacıları Türkiye\'ye Dönmeye Teşvik Ediyor
25.01.2024 - 14:17,
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TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK), nitelikli araştırmacıların yurt dışından Türkiye'ye dönmelerini teşvik etmek amacıyla başlattığı programlara yönelik başvurular başladı.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamada, Türkiye'nin bilim, teknoloji ve yenilik alanında bağımsız ve lider ülke pozisyonunu güçlendirecek ve Türkiye'nin dünya çapında rekabet gücünü artıracak çalışmaların devam ettiği bildirilerek, "Ülkemiz açısından stratejik değer taşıyan alanlarda yürütülecek projelere katkı sağlamak üzere alanlarında yaptıkları üst seviye bilimsel ve/veya teknolojik çalışmalar ile temayüz etmiş ve yurt dışında çalışma deneyimine sahip başta Türk bilim insanları olmak üzere nitelikli araştırmacıların yurt dışından Türkiye'ye gelmelerini teşvik etmek amacıyla başlattığımız 2232 - A Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ve 2232- B Uluslararası Genç Araştırmacılar Programı 2024 yılı çağrıları 30 Nisan 2024 tarihine kadar açık olacak şekilde 24 Ocak 2024 tarihinde başvuruya açılmıştır" denildi.

BAKAN KACIR'DAN AÇIKLAMA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vakit, Türkiye'de bilim ve teknoloji geliştirme vakti. Lider bilim insanlarını ülkemize davet etmek, tersine beyin göçünü hızlandırmak üzere TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar ve Uluslararası Genç Araştırmacılar Programlarının 2024 çağrısını açtık. Türkiye'yi çığır açıcı bilimsel çalışmaların merkezi yapmakta kararlıyız" dedi.

Öte yandan Bakan Kacır, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ndeki (NASA) görevinden ayrılıp, 21 yıl sonra Türkiye'ye dönme kararı alan Dr. Umut Yıldız'ın ardından sosyal medya hesabından, "Çılgın gelişmeler oluyor. Umut Hoca'nın kararını tebrik ederim. Bizde mi dönsek" yazan bilim insanı Ayşegül Tümer'in notunu paylaşarak, "Sizi ve elbette diğer araştırmacılarımızı da bekliyoruz. Bilim insanlarımızı ülkemize kazandırmak için hazırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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