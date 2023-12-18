TÜDKİYEB Başkanı: 2024\'te küçükbaş hayvan sayısı ve verimlilik artırılmalı

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 2024'te küçükbaş hayvan sayısının ve verimliliğin artırılması gerektiğini belirterek, "2024 yılı desteklerinde, küçükbaş hayvancılığa verilen destekler günümüz şartlarına göre güncellenmeli." dedi.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2023 yılını değerlendirdi, gelecek yıla ilişkin sektörün beklenti ve hedeflerini anlattı.

Bu yıl küçükbaş hayvancılık sektörünün zor günler geçirmesine rağmen üretime devam edildiğini vurgulayan Çelik, 2023'ün ilk 6 ayında küçükbaş hayvan sayında yüzde 5,6 azalma olduğunu anımsattı.

Çelik, yıl sonu rakamları belli olduğunda küçükbaş hayvan sayısında bir miktar daha azalma olacağını tahmin ettiklerine dikkati çekerek, hayvan sayısının azalmasında girdi maliyetlerinin yüksekliğinin etkili olduğunu söyledi.

Sektörün gelişiminde önemli bir paya sahip olan desteklerde bu yıl büyük artışlar yapıldığına işaret eden Çelik, "2023 yılı tarımsal desteklemeleri kapsamında küçükbaş hayvancılık destekleri yüzde 100 ve yüzde 150'ye varan oranlarda artırılmış olmasını sektör olarak memnuniyetle karşıladık. Daha da önemlisi, yıllardır ısrarla üzerinde durduğumuz Ulusal Islah Programı oluşturularak ülkemizin damızlık koç, teke ihtiyacının bu programdan karşılanması talebimiz gerçekleşmiş ve bu çerçevede 2023 yılı için ulusal ıslah programlarından koç, teke alacak olan yetiştiricilere 2 bin lira destek sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

"Kırsala dönüşü sağlayacak yeni projeler geliştirilmeli"

Çelik, 2024'ün başlamasıyla topyekun üretim seferberliği başlatılması gerektiğini belirterek, ülkenin bulunduğu coğrafya itibarıyla bitkisel ve hayvansal üretimde büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Üretimin artması içinde maliyetlerin düşürülmesi ve aile işletmelerinin daha fazla desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Çelik, Genç Çiftçi Hibe Projesi gibi alternatif yeni projelerle gençlerin kırsalda tutulmasının veya kırsala dönüşünü sağlayacak yeni projelerin geliştirilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

"Çoban bulma ve çalıştırma sorunu çözülmelidir"

Gelecek yıl hedeflerinden birisinin de hayvan sayısının artırılması olduğuna dikkati çeken Çelik, "Gelecek yıl sektörde küçükbaş hayvan sayısını ve verimliliği mutlaka artırmalıyız. Bu artışı gerçekleştirmek için öncelikli olarak yetiştiricilerimizin belini büken girdi maliyetlerinin azaltılması ve yaptığı işten kazanç elde etmesi sağlanmalıdır. 2024 yılı desteklerinde, küçükbaş hayvancılığa verilen destekler günümüz şartlarına göre güncellenmeli. Hayvancılığın, destekler içindeki payı en az yüzde 25'e çıkartılmalıdır. Ayrıca var olan çoban bulma ve çalıştırma sorunu da çözülmelidir." diye konuştu.

Çelik, gelecek yıl süt yem paritesinin en az 1,5 seviyelerinde olmasını sağlayacak çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizerek, bunun için de girdi maliyetleri düşürülerek yetiştiriciyi memnun edecek oranda çiğ süt alım referans fiyatı belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Sütte istikrarın sağlanmasının aynı zamanda et üretimi ve fiyatlarında da istikrarı sağlayacağını dile getiren Çelik, yem sanayinde kullanılan ham maddelerin büyük kısmının iç üretimden karşılanmasının ve kaba yem üretiminin artırılmasına yönelik tedbirler alınmasının önemini vurguladı.

Çelik, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ucuz arpa satışına 2024'te de devam edilmesi gerektiğini belirterek, Et ve Süt Kurumunun dengelemede aktif rol almasının sektör için önemli olduğunu aktardı.