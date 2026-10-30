TÜED Başkanı Ergün, kesinleşmemiş emekli müjdelerine karşı uyardı - Son Dakika
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TÜED Başkanı Ergün, kesinleşmemiş emekli müjdelerine karşı uyardı

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TÜED Başkanı Ergün, kesinleşmemiş emekli müjdelerine karşı uyardı
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TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarına ilişkin kesinleşmemiş düzenlemelerin 'müjde' gibi sunulmasının hayal kırıklığı yaratabileceğini belirtti. Ergün, emeklilerin 'müjde çığlıkları' değil, sofrasına ve cebine yansıyan gerçek iyileştirmeler istediğini söyledi.

(ANKARA) - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere yönelik kesinleşmemiş düzenlemelerin "müjde" gibi sunulmasının emeklilerde hayal kırıklığı yaratabileceğini belirterek, "Müjde çığlıklarıyla değil, emeklinin sofrasına, mutfağına ve cebine yansıyan gerçek iyileştirmelerle sevinmek istiyoruz" dedi.

TÜED Genel Başaknı Kazım Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, emekli aylıklarına yönelik farklı rakamların ve senaryoların gündeme getirildiğini hatırlatarak, henüz somutlaşmamış ihtimallerin "kesinleşmiş müjdeler" gibi sunulmasını doğru bulmadıklarını belirtti. Ortada bir bütçe teklifi ve bu teklifin ortaya koyduğu mali çerçeve bulunduğunu kaydeden Ergün, "Müjde çığlıklarıyla değil, emeklinin sofrasına, mutfağına ve cebine yansıyan gerçek iyileştirmelerle sevinmek istiyoruz. Kesinleşmiş bir düzenleme bulunmadan ortaya atılan yüksek rakamların ve abartılı beklentilerin emeklilerimizde yeni hayal kırıklıklarına yol açmasından endişe ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"HAYAL SATILMASINI DEĞİL, ÇÖZÜM ÜRETİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Emeklilerin sorunlarının geçici tedbirlerle değil, sosyal güvenlik sisteminin temel sorunlarını çözecek kalıcı düzenlemelerle aşılabileceğini vurgulayan Ergün, intibak düzenlemesinin yapılmasını, aylık bağlama oranlarının yeniden ele alınmasını, seyyanen iyileştirme sağlanmasını ve emeklilerin ekonomik büyümeden hak ettikleri payı almasını istediklerini bildirdi.

TÜFE farkının tek başına gerçek anlamda refah artışı sağlamadığını vurgulayan Ergün, emeklilerin ihtiyacının insanca yaşamalarını sağlayacak adil ve sürdürülebilir bir aylık sistemi olduğunu ifade etti. Ergün, "Biz emekliler adına hayal satılmasını değil, çözüm üretilmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
Kazım ErgünEkonomiGüncelTüedSon Dakika

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