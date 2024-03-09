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Tufanbeyli'ye Mart ayında lapa lapa kar yağdı

ADANA - Adana'nın Tufanbeyli ilçesine Mart ayında lapa lapa kar yağdı.

Sabah yoğun kar yağışı yaşanan ilçede öğlenden sonra rüzgarlı hava etkili oldu.

Adana'nın en uzak ilçesi olan ve Torosların eteklerindeki Tufanbeyli ilçesine bu kış neredeyse hiç kar yağmadı. Tufanbeyliye Mart ayında ikinci kez kar yağdı. 9 Mart'ta sabahına ilçede yaşayan vatandaşlar lapa lapa yağan kar ile uyandı.

Tufanbeyli ilçesinin yüksek rakımlı olması nedeniyle her yıl yoğun kar yağışı olduğunu kaydeden vatandaşlar bu sene hiç kar yağmadığını bahar havası yaşarken kar yağdığını söyledi.