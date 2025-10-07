Tüfekle Açılan Ateşte Kayıplar! - Son Dakika
Son Dakika Logo
Güncel

Tüfekle Açılan Ateşte Kayıplar!

Tüfekle Açılan Ateşte Kayıplar!
07.10.2025 05:19
İzmir'de köpeğe ateş eden M.Ö., saçmalarla bir çifti yaraladı; kadının durumu kritik.

İzmir'de bir kişi, kümesteki tavukları yediği için sahipsiz köpeğe tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar yoldan geçen bir çifti isabet etti. Kadın olayda hayatını kaybederken, adam yaralandı. Şüpheli gözaltına alındı.

SAÇMALAR YOLDAN GEÇEN ÇİFTE İSABET ETTİ

Olay, Erik Mahallesi'ndeki bir evin önünde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ö., sahipsiz bir köpeğin kümesteki tavuklarını yediği gerekçesiyle evinde bulunan tüfeği alarak dışarıya çıktı. Tüfeği sahipsiz köpeğe doğrultan M.Ö., tetiği çekerek tüfeği ateşledi. Bu sırada, tüfekten çıkan saçmalar yoldan geçen Adem I. ve eşi Şenay I.'ya isabet etti.

YAŞLI KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören diğer mahalle sakinleri, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çifti ambulansa alarak Beydağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan Şenay I., ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Şenay I., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından M.Ö. suç aleti ile birlikte jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

