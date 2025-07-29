Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde tartıştığı amcası tarafından tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.
Dilimli Mahallesi'nde ikamet eden İsmail A. (37) ile amcası Mustafa A. arasında arazi sulaması nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine amca, tüfekle yeğenine ateş etti.
Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan İsmail A, Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Amca Mustafa A. ise jandarma ekiplerine teslim oldu.
Son Dakika › Güncel › Tüfekle Vurulan İsim: Şanlıurfa'da Kan Davası - Son Dakika
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