Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın'ın Evlilik Krizinde Yeni Gelişmeler

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, üçüncü evliliğini Muhammet Aydın ile yapmasına rağmen mutluluğu bulamadı. Tayfur, eşi tarafından 3 kadınla aldatıldığı iddiasıyla gündeme geldi ve boşanma davası açtı. Davada, Muhammet Aydın'ın farklı kadınlarla yazışmaları ve gizli buluşmalar yaptığı öne sürüldü.

Muhammet Aydın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada ihanet iddialarını yalanlayarak boşanmak isteyen tarafın kendisi olduğunu belirtti. Aydın, Tuğçe Tayfur'u övgüyle anarak sorunların yanlış zamanda tanışmaktan kaynaklandığını ifade etti. Çiftin barıştığı söylentileri üzerine Tuğçe Tayfur, 'Öyle kolay barışmam' diyerek tepki gösterdi, ancak daha sonra eşini iyi bir baba olarak övdü ve çocuklar için düşünmek gerektiğini söyledi.

Boşanma davası önümüzdeki günlerde mahkemede görülecek, çiftin özel hayatı magazin gündeminde tartışılmaya devam ediyor.