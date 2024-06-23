Tuğrul Türkeş: MHP böyle bir suçla özdeşleştirilemez - Son Dakika
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Tuğrul Türkeş: MHP böyle bir suçla özdeşleştirilemez

Tuğrul Türkeş: MHP böyle bir suçla özdeşleştirilemez

MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu ve AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili açıklama yaparak, MHP'nin böyle bir suçla özdeşleştirilemeyeceğini belirtti. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ise sosyal medya hesabından soruşturmaya müdahale olduğunu iddia etti. Türkeş, açıklamasında suçun bireysel olduğunu ve Türk milliyetçiliği ile MHP'nin bu suçla ilişkilendirilemeyeceğini vurguladı. Ateş'in eşi ve ablası ise Türkeş'e yanıt vererek bağımsız yargının karar vermesi gerektiğini söyledi.

23.06.2024 16:29
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(ANKARA) - MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu ve AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi ile ilgili "Milliyetçi Hareket Partisi (Babamın Partisi) böyle bir suçla ve onu işleyen bireysel suçlularla özdeşleştirilemez" açıklaması yaptı. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş de sosyal medya hesabından, "Eğer bir siyasi baskı yoksa soruşturmaya bir müdahale olduğunu açıkça gözler önüne seren gelişmelerin sorumlusu kimdir" diye sordu.

Tuğrul Türkeş, sosyal medya hesabından, "Bu açıklama vicdani bir sorumluluktur" notuyla yaptığı açıklamada, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 1,5 yıldır konuşmamaya ve hiçbir yorum yapmamaya özen gösterdiğini belirtti.

"Sinan Ateş 30 Aralık 2022 Cuma günü bir suikast sonucu katledilmiş, ardında göz yaşlı bir eş ve baba hasretiyle büyüyecek iki yetim çocuk bırakmıştır" ifadelerini kullanan Türkeş, "konunun ağır cezalık adi bir suç olduğunu ve ideolojik bir tarafı bulunmadığını" ileri sürdü.

"Türk milliyetçiliği bu meselenin bir tarafı ve/veya paydaşı değildir. Milliyetçi Hareket Partisi (Babamın Partisi) böyle bir suçla ve onu işleyen bireysel suçlularla özdeşleştirilemez. Kantara çıkartılmak istenen Türk Milliyetçiliği ve MHP kurumsal kimliği değil; ağır işleyen hukuk sistemimiz ve ona köstek olanlar olmalıdır" ifadelerini kullanan Türkeş, "Cumhur İttifakı ve ittifak yöneticilerinin de bu olayla ilgilerinin olmadığını" kaydetti.

Türkeş, açıklamasında, "Bu kargaşadan muhalefete de ekmek çıkmaz. Bırakın adi suçlular hak ettikleri şekilde yargılansınlar. 1 Temmuz 2024 günü bu davayı bahane ederek ülkeyi karıştırmak isteyenlere, siyaset üretmedikleri için kaostan medet uman tükenmiş siyasetçilere, ideolojiden uzak ama kendini ideolojik göstermek isteyen gangsterlere, ülkenin yönetimine çomak sokma heveslilerine duyurulur" ifadelerine yer verdi.

Sinan Ateş'in eşi ve ablasından Türkeş'e yanıt

Öte yandan, Türkeş açıklamaları üzerine Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve ablası Selma Ateş, sosyal medya hesaplarından yanıt verdi. Ayşe Ateş, "Biz de tam 18 aydır şunu söylüyoruz; suç şahsidir. Bu suça karışan her kim varsa mevki, makam gözetilmeksizin yargı önüne çıkarılmalı, çıkarılmasının önü açılmalıdır. Kim suçlu, kim suçsuz buna bağımsız yargı karar vermelidir" dedi. Ateş, "Eğer bir siyasi baskı yoksa soruşturmaya bir müdahale olduğunu açıkça gözler önüne seren gelişmelerin sorumlusu kimdir" diye sordu.

"Niye bir taziye dile(ye)mediniz"

Selma Ateş de şunları kaydetti:

"Her şeyi anladık, adi bir suç, madem siyasi bir cinayet olarak görmüyorsunuz. Adice öldürülmüş bir Ülkü Ocakları Genel Başkanı için, hiç yoktansa niye bir taziye dile(ye)mediniz. Bu kadar zor mu, Allah rahmet eylesin demek. Her şey ortada. Bu alçak cinayete müdahili olan herkes adalet önünde hesap verecek. Defaatle söylüyorum ama bir daha tekrarlıyorum. Hiçbir kurum, parti veya ocak ile işimiz yok. Olamaz da zaten... Bu kurumlar için ailece bu ülkede en fazla bedel ödemiş insanlarız biz. Kimse bizi buradan vuramaz. Ama kurum ve kuruluşları kendine kalkan yapan katiller ve azmettiriciler hesap vermekten kurtulamayacak. Kimsede boşuna katilleri ve azmettiricileri korumaya çalışmasın. Yolun sonu gözüktü. Artık kararı adil Türk yargısı verecek. Bu kadar kanıt, delil varken yargıya ve topluma psikolojik baskı yapmayı bırakın ve sonucu bekleyin."

Kaynak: ANKA

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