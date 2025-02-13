TÜGVA 3x3 Basketbol Turnuvası İstanbul'da Başladı - Son Dakika
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TÜGVA 3x3 Basketbol Turnuvası İstanbul'da Başladı

TÜGVA 3x3 Basketbol Turnuvası İstanbul\'da Başladı

TÜGVA'nın düzenlediği 3x3 Basketbol Turnuvası, 110 takımın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

13.02.2025 19:47
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Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) düzenlendiği 3x3 Basketbol Turnuvası İstanbul'da başladı.

TÜGVA Genel Merkezi'nde 13-15 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek turnuvanın açılışına TÜGVA yöneticisi Enes Kayabaşı, bir dönem Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) de forma giyen eski milli basketbolcu Furkan Aldemir ve davetliler katıldı.

TÜGVA yöneticisi Enes Kayabaşı, turnuvaya yoğun ilgi olduğunu ve bu durum karşısında sıkı bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Ülkemizin en geniş katılımlı 3x3 basketbol turnuvası bugün burada başladı. Sporcu kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. TÜGVA olarak bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz turnuvanın açılışını Furkan Aldemir'in katılımıyla gerçekleştiriyoruz. TÜGVA olarak spor faaliyetlerini çok önemsiyoruz. Genç Lig projemiz kapsamında İstanbul'da yaptığımız lansmana yüksek istişare kurulu üyemiz Bilal Erdoğan, genel başkanımız İbrahim Beşinci, Mesut Özil, Moussa Sow gibi sporcular katılmıştı. Projemiz, ülkemizin dört bir yanında devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Toplamda 110 takımın mücadele edeceği turnuva sonunda birinci olan ekibin her bir oyuncusuna 40'ar bin lira ödül verilecek. Organizasyonda ikinciye 30'ar, üçüncüye ise 20'şer bin lira değerinde hediye çeki takdim edilecek.

Kaynak: AA

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