TÜGVA Batman İl Temsilciliği Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci'nin katılımıyla Batman İl Temsilciliği tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

Batman Üniversitesi Merkez Kampüs Konferans Salonunda düzenlenen programda, Hünerhane Projesi kapsamında el işi, yemek ve geleneksel sanatlarda eğitim alan kadınlar, yıl boyunca yaptığı çalışmaları sergiledi.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Genel Başkan Yardımcısı Tuba Arslan ve İl Temsilcisi Mehmet Onutçu kurulan stantları gezdi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada konuşan Beşinci, TÜGVA'nın 81 il ve 605 ilçede faaliyet gösterdiğini belirterek, en önemli teşkilatlardan birinin Batman olduğunu belirtti.

Beşinci, "Yapılan çalışmaları tek tek gezdik. Çok güzel çalışmalar var. Çalışmalardan dolayı tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.