TÜGVA\'dan Cami Etkinliği

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Batman İl Temsilciliğince cami etkinliği düzenlendi.
TÜGVA Yaz Okulu Projesi kapsamında 50 okul, 100 eğitmen ve bin 500 öğrencinin katılımıyla Mehmet Emin Terece Camisinde etkinlik yapıldı.
Etkinlikte, salavatlar getirildi ve şükür namazı kılındı.
Öğrencilere çeşitli hediyeler sunuldu, 2 öğrenciye çekiliş ile bisiklet hediye edildi.
TÜGVA Batman İl Temsilcisi Mehmet Onutçu, yaptığı açıklamada, çocuklara cami bilinci kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.
Onutçu, yaz okulu hocaları ve etkinliğe katılan öğrencilerin ailelerine teşekkür etti.
