Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Gümüşhane Üniversitesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.
Beşinci, üniversitenin sosyal tesislerinde gerçekleştirilen programında, 81 il ve 605 ilçede gençlerle sivil toplum çalışmalarına özen gösterdiklerini söyledi.
İftar programlarında öğrencilerle vakit geçirdiklerini belirten Beşinci, sivil toplum çalışmaları hakkında da istişare ettiklerini anlattı.
Beşinci, ramazanın anlamı ve öneminde Gazze'de yaşananları hiçbir zaman unutmadıklarını dile getirerek, "Mazlum ve cesur Filistin halkını her daim selamlıyoruz, dualarımızı eksik bırakmıyoruz. İnanıyoruz ki oradaki çocuklar, anneler tez zamanda özgürleşecek ve inşallah bu gençlik buna vesile olacak." dedi.
İftar programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Nazır, İl Müftüsü Hüseyin Gün, TÜGVA İl Temsilcisi İsrafil Nas ve üniversite öğrencileri katıldı.
Son Dakika › Güncel › TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Gümüşhane Üniversitesi'nde iftar programına katıldı - Son Dakika
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Otomobil, kanala düşmeden son anda durmasıyla facianın önüne geçti. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaşın seyahatiyle memlekette bir nevi 'kavimler göçü' yaşanacağını belirtti. Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerin alındığını söyleyen Uraloğlu, bayram süresince karayollarında denetimlerin sıkılaştırıldığını ve ücretsiz ulaşım imkanları sağlandığını açıkladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?