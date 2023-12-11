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TÜGVA, Kitap Kurdu Yarışması ile 300 Bin Gence 1,5 Milyon Kitap Okutmayı Hedefliyor - Son Dakika
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TÜGVA, Kitap Kurdu Yarışması ile 300 Bin Gence 1,5 Milyon Kitap Okutmayı Hedefliyor

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Kitap Kurdu Yarışması ile 300 bin gence 1,5 milyon kitabı okutmayı hedeflediklerini açıkladı. Yarışmaya 5-8. sınıf öğrencileri katılabilecek ve dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verilecek.

TÜGVA, Kitap Kurdu Yarışması ile 300 Bin Gence 1,5 Milyon Kitap Okutmayı Hedefliyor
11.12.2023 - 17:43,
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, vakıf tarafından düzenlenen Kitap Kurdu Yarışması ile 300 bin gence 1,5 milyon kitabı okutmayı hedeflediklerini belirtti.

Kitap Kurdu Yarışması'nın İzmir'deki tanıtım toplantısı, Bilal Saygılı Külliyesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve şiir dinletisiyle başlayan toplantıda konuşan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, mazlum ve cesur Filistin halkına Allah'tan yardım dilediğini belirterek, TÜGVA ailesi olarak gençleri çok daha gelişen, ileriye bakan bir nesil olarak yetiştirmek istediklerini ifade etti.

Beşinci, bu hedefler doğrultusunda birçok projeyi ve faaliyeti hazır hale getirdiklerini söyleyerek, "Bunlardan en kıymetlisi Kitap Kurdu Projesi. Hedefimiz 300 bin gencimize 1,5 milyon kitabı okutmak. Bu vesileyle sizleri kitap okuma seferberliğine davet ediyorum. Kitap Kurdu Yarışması ile beraber genç kardeşlerimizin entelektüel yapısı gelişirken, ayağı yere sağlam basan, yüksek İslam şahsiyetini taşıyan gençler yetişecek, bunun için çalışıyoruz." diye konuştu.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de gençliğe yön, şekil, heyecan ve ruh vermek noktasında devlet olarak gayret gösterdiklerini, gençliğin derdiyle dertlenen, onlara ufuk çizen, hedef veren sivil toplum kuruluşları ve vakıfların da çok önemli olduğunu belirtti.

TÜGVA İzmir Temsilcisi Yiğit Aslanata ise öğrencilerin kendilerine umut ve ikbal olduğunu belirterek, "Sizler her biriniz birer Türk bayrağısınız. Ümmetin çocuklarına umut ışığısınız. Yetişeceksiniz, öyle bir yetişeceksiniz ne vatan ne de ümmet sahipsiz kalacak." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okulların 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında okuyan öğrencilerin katılabileceği yarışmaya 18 Mart 2024'de kadar başvuru yapılabilecek. Yarışma kapsamında ortaokul öğrencilerine 5 kitaptan bilgilerin yer aldığı 100 soru yöneltilecek. Çevrim içi sınavın ardından yapılacak yazılı sınavla dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller takdim edilecek.

Kaynak: AA
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18 Mart, İzmir, Sivil Toplum, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜGVA, Kitap Kurdu Yarışması ile 300 Bin Gence 1,5 Milyon Kitap Okutmayı Hedefliyor - Son Dakika
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