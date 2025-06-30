TÜGVA Yaz Okulları Cami Buluşması Giresun\'da

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) "Yaz Okulları Cami Buluşması" etkinliği, Giresun'da gerçekleştirildi.
Bulancak ilçesindeki Sarayburnu Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, etkinlikte bir araya geldiği çocuklarla sohbet etti.
Yaz okulunun önemine dikkati çeken Beşinci, okul kapsamında verilecek eğitimleri aktardı.
AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür de yaz okullarına katkı sağlayanlara teşekkür etti.
Konuşmaların ardından düzenlenen etkinliklerle çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.
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