TÜGVA Yaz Okulu Öğrencileri Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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TÜGVA Yaz Okulu Öğrencileri Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi'ni Ziyaret Etti

TÜGVA'nın Düzce'deki yaz okulunda eğitim gören öğrenciler, Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek sahipsiz hayvanların yaşam koşullarını ve yapılan hizmetleri yerinde gördü. Proje kapsamında 200 çocuk, merkezdeki hizmetleri inceledi ve veteriner hekimlerden bilgi aldı. TÜGVA, gelecek nesilleri çevre ve hayvan sevgisiyle yetiştirmeyi hedefliyor.

09.07.2024 15:35
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Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) Düzce'deki yaz okulunda eğitim gören öğrenciler, Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek sahipsiz hayvanların yaşam koşullarını ve yapılan hizmetleri yerinde gördü.

TÜGVA, gelecek nesilleri çevre ve hayvan sevgisiyle yetiştirmek amacıyla Düzce'deki yaz okulunda proje geliştirdi.

Projenin ilk ayağında belediye otobüsleriyle Kurtsuyu mevkisindeki Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen 200 çocuk, burada sahipsiz hayvanlarla ilgili hizmetleri görme imkanı buldu.

Kentte 2019 yılından bu yana sahipsiz hayvanlara yönelik hizmet veren merkezde ameliyathane, rehabilitasyon merkezi, bakımevi ve oyun parklarını gezen çocuklar, daha sonra veteriner hekimler tarafından bilgilendirildi.

TÜGVA İl Temsilcisi Osman Yel, AA muhabirine, yaz okulunda öğleye kadar çeşitli alanlarda derslerin verildiğini, öğleden sonra ise sosyal sorumluluk projeleri kapsamında faaliyet yürütüldüğünü söyledi.

Projelere sıfır atıkla başladıklarını, sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalarla devam ettiklerini anlatan Yel, gelecek nesillerin çevreye ve sahipsiz hayvanlara duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TÜGVA Yaz Okulu Öğrencileri Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜGVA Yaz Okulu Öğrencileri Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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