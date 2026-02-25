TÜİK: Hanelerin Sağlık Harcamaları ve Fiziksel Aktivite Raporu

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı sağlık modülü verilerine göre, hanelerin yüzde 6,1'ine doktor muayene ve tedavi harcamaları "çok yük" getirdi, yüzde 50,2'sine "biraz yük" getirdi, yüzde 40,9'una ise "yük" getirmedi. Araştırmanın önemli bulgularından biri de 15 yaş üstü nüfusun yüzde 63,3'ü ise "fiziksel aktiviteye" zaman ayırmıyor.

TÜİK, 2025 yılına ait sağlık modülü verilerini açıkladı. Buna göre, diş muayene ve tedavi harcamaları hanelerin yüzde 5,3'üne çok, yüzde 37,2'sine biraz yük getirirken yüzde 28,9'una yük getirmedi. İlaç harcamaları ise hanelerin yüzde 5'ine çok, yüzde 50,9'una biraz yük getirdi. Hanelerin yüzde 44'ü ilaç harcamalarının yük getirmediğini belirtti.

Son 12 ay içerisinde hanelerin yüzde 2,7'si muayene veya tedavi, yüzde 28,6'sı diş muayenesi veya tedavisi, yüzde 0,1'i ise ilaç harcaması yapmadı.

En yüksek yüzde 20'lik gelir grubundaki hanelerin yüzde 25,5'inde diş muayenesi harcaması olmadı

Doktor muayene ve tedavi ile ilaç için harcama yapmayan hanelerin gelir gruplarından çok etkilenmediği görüldü. Diş muayene ve tedavisine ilk (en düşük) yüzde 20'lik gelir grubunda olanların yüzde 45,4'ünün, ikinci yüzde 20'lik gelir grubunun yüzde 36,5'inin, üçüncü yüzde 20'lik gelir grubunun yüzde 32'sinin, dördüncü yüzde 20'lik gelir grubunun yüzde 28,1'inin, beşinci (en yüksek) gelir grubunun ise yüzde 25,5'inin harcama yapmadığı görüldü.

En düşük yüzde 20'lik gelir grubundaki hanelerin yüzde 62,9'una doktor muayene ve tedavileri, yüzde 37,6'sına diş muayene ve tedavileri, yüzde 65,5'ine ise ilaç harcamaları yük getirdi. En yüksek yüzde 20'lik gelir grubundaki hanelerin yüzde 53'ü doktor muayene ve tedavilerinin, yüzde 38'i diş muayene ve tedavilerinin, yüzde 59,5'i ilaç harcamalarının yük getirmediğini belirtti.

Yoksulluk riski altında olmayanların yüzde 31,7'si çoğunlukla oturarak çalışanlar

Bir işte çalışan 15 yaş ve üstü fertlerin tüm çalıştıkları süredeki aktivite yoğunlukları incelendiğinde, çoğunlukla bu fertlerin yüzde 29,4'ünün oturarak, yüzde 45,5'inin ayakta durarak, yüzde 18,7'sinin yürüyerek veya orta düzey fiziksel aktivite yaparak, yüzde 6,4'ünün ise ağır iş ya da ağır fiziksel aktivite yaparak çalıştığı görüldü.

Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olan fertlerin yüzde 17,2'si oturarak çalışırken risk altında olmayan fertler için bu oran yüzde 31,7 oldu. Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olan fertlerin yüzde 11,2'sinin ağır iş ya da aktivite yaparak çalışma hayatını geçirdiği görüldü.

Fiziksel aktivite veya boş zaman faaliyetlerine zaman ayırmayanların oranı yüzde 63,3 oldu

Bir işte çalışsın ya da çalışmasın 15 yaş ve üstü fertlerin olağan bir haftada iş dışında geçirilen zamanları incelendiğinde, bu fertlerin yüzde 1,4'ünün "günde iki kere veya daha fazla", yüzde 11,6'sının "günde bir kere", yüzde 5,6'sının "haftada 4-6 kere", yüzde 11,5'inin "haftada 1-3 kere', yüzde 6,7'sinin "haftada 1 kereden az" en az 10 dakika boyunca "aralıksız devam eden fiziksel aktivite veya boş zaman faaliyetleri" yaptıkları tespit edildi. Fertlerin yüzde 63,3'ünün ise fiziksel aktivite veya boş zaman faaliyetlerine zaman ayırmadığı görüldü.

Fertlerin yüzde 96,9'u iletişim faaliyetlerinde zorlanmıyor

Araştırma kapsamındaki 15 yaş ve üstü fertlerin yüzde 96,9'u iletişim kurmada, yüzde 95,8'i öz bakımında, yüzde 90,0'ı işitmede, yüzde 85,2'si bir şeyleri hatırlamada, yüzde 80,5'i görmede ve yüzde 79,7'si yürümede sorun yaşamadığını ifade etti. En çok zorlanılan faaliyetler ise sırası ile yüzde 17,3 ile görme, yüzde 15,2 ile yürüme, yüzde 12,6 ile hatırlama olurken fertlerin sadece yüzde 2,2'si iletişim faaliyetlerinde zorlandığını belirtti.

Fertlerin en çok yapamadığını belirttiği faaliyetler ise yüzde 0,5 ile öz bakım, yüzde 0,4 ile yürüme, yüzde 0,2 ile bir şeyleri hatırlama ve iletişim kurma faaliyetleri oldu.