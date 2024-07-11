TÜİK'in madde sepetindeki ürün fiyatları gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
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TÜİK'in madde sepetindeki ürün fiyatları gerçeği yansıtmıyor

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CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, gazeteci Alaattin Aktaş'ın ortaya çıkardığı TÜİK'in madde sepetinde yer alan ürünlerin fiyatlarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, TÜİK'in tağşişciler tarafından dolandırıldığını ifade etti. Bakırlıoğlu, özellikle zeytinyağı fiyatının 113 lira olarak açıklanmasının gerçek olmadığını ve TÜİK yetkililerinin bu fiyatı veren satıcıyı ihbar etmesi gerektiğini söyledi.

11.07.2024 15:32
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(ANKARA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, gazeteci Alaattin Aktaş'ın ortaya çıkardığı TÜİK'in madde sepetinde yer alan ürünlerin fiyatlarının gerçeği yansıtmadığına dikkati çekerek, "113 liraya gerçek zeytinyağı olmaz, TÜİK'i dolandırmışlar" ifadelerini kullandı.

CHP'li Vehbi Bakıroğlu, gazeteci Alaattin Aktaş'ın ortaya çıkardığı TÜİK'in madde sepetinde yer alan fiyatları değerlendirdi. Bakıroğlu,  şuyle konuştu:

"Görünen o ki TÜİK tağşişciler tarafından dolandırılmış. Açıklanan listede zeytinyağı 113 lira olarak gözüküyor. TÜİK yetkililerine sesleniyorum; size bu fiyatı veren satıcıyı hemen ihbar edin.

TÜİK'in enflasyon sepetindeki ürünlerin fiyatları uzun zamandır kamuoyunda tartışılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılından beri bu sepetteki fiyatları yayınlamayı bırakmıştı ancak endeksler yayınlanıyordu. Buradan yola çıkılarak yapılan bir çalışmada, bu sepette bulunan bazı ürünlerin fiyatları geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşıldı. TÜİK'te bu fiyatları yalanlamadı. TÜİK'e göre, Türkiye'de ortalama kira 5845 TL, peynir 147 TL, uzman doktor muayene ücreti 34 TL, yumurta 2,50 TL, dana eti 433 TL ve zeytinyağı ise 113 TL.

Türkiye'de yaşayan herkes bu fiyatların gerçek fiyatlar ile uzaktan yakından alakası olmadığını biliyor. Bu fiyatlara baktığımız zaman TÜİK şunu iddia ediyor: Türkiye'de ortalama kira fiyatı Türkiye'de 5 bin 845 TL. Belki Türkiye'de 5 bin 845 liraya kira ödeyen vatandaşlarımız vardır veya 2.30 liralık yumurta vardır, ulaşılabilir. Yurttaşlarımız belki Et ve Süt Kurumu'nun uzun kuyruklarına girip; dana etini 433 TL'ye bulabilirler. Ancak Türkiye'de 113 TL'ye gerçek zeytinyağını bulmak imkansız. Zeytinyağı üreticisiyim, zeytinyağı işiyle uğraşıyorum. Şu anda müstahsildeki, yani üreticideki gerçek zeytinyağının fiyatı 200 TL'nin üzerinde. Ben buradan TÜİK yetkilerine seslenmek istiyorum: 113 lira fiyat aldıkları yeri mutlaka ama mutlaka ihbar etsinler. Çünkü Türkiye'de 113 liraya gerçek zeytinyağı olması imkansız. Bu olsa olsa tağşiş zeytinyağı, yani karışım zeytinyağıdır. Gerçek zeytinyağı değildir ve sağlık içinde ciddi şekilde zararlıdır. Bu açıdan baktığımız zaman ne yazık ki TÜİK'in tağşişciler tarafından, sahtekarlar tarafından dolandırıldığını görmekteyiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TÜİK'in madde sepetindeki ürün fiyatları gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika

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