TÜİK verilerine göre sanayi üretimi geriledi

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( ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi aylık yüzde 4,9; yıllık yüzde 0,7 geriledi.

TÜİK Nisan 2024 Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 0,7 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 arttı.

En fazla gerileme imalat sanayi sektöründe

Sanayi üretimi Nisan 2024'te yüzde 4,9 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3, imalat sanayi sektörü endeksi %5,3; elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,7 azaldı.