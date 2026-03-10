Kartal'da Sanat ve Edebiyat Buluşması, "Bıraktığımız İzler" Sergisi Açıldı

(İSTANBUL) – Kartal Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ressam Tülay Er'in "Bıraktığımız İzler" adlı yağlı boya resim sergisi, düzenlenen törenle kapılarını açtı. Açılış programında yazar Ebru Er de imza günü düzenleyerek okurlarıyla bir araya geldi.

Kartal Belediyesi ana hizmet binası fuaye alanında gerçekleştirilen serginin açılışına; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Başkan Yardımcısı Adem Uçar, belediye başkan danışmanları, birim müdürleri ve çok sayıda sanatsever katıldı. Ressam Tülay Er'in yaşamın farklı kesitlerini ve insan figürlerini tuvale yansıttığı eserler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Sanatın farklı dalları bir arada

Etkinlik kapsamında ressam Tülay Er'in tabloları incelenirken, eş zamanlı olarak yazar Ebru Er de kitaplarını imzaladı. Sanat ve edebiyatın bir arada olduğu açılışta protokol üyeleri, her iki sanatçıyı da tebrik ederek eserler ve kitaplar üzerine sohbet etti.

"Sanatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Serginin açılış konuşmasını yapan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, sanatın toplum için önemine değindi. Uçar, "Değerli sanatçımız Tülay Er'in sergisine ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sanat, toplumların ruhunu besleyen en önemli unsurlardan biridir. Kartal Belediyesi olarak sanatçılarımızın her zaman yanında olmaya, onlara destek vermeye ve eserlerini komşularımızla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

15 Mart'a kadar ziyarete açık

Programın sonunda Başkan Yardımcısı Adem Uçar, sanat iklimine sundukları katkılardan dolayı ressam Tülay Er ve yazar Ebru Er'e Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına çiçek takdim etti.

Yaşamdan sahnelerin ve insan ilişkilerinin duygusal bir dille işlendiği "Bıraktığımız İzler" sergisi, 15 Mart 2026 tarihine kadar Kartal Belediyesi fuaye alanında ziyaret edilebilecek.