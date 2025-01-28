Tulkerim'de İHA Saldırısı: 2 Ölü

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TULKERİM, 28 Ocak (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde İsrail'in düzenlediği bir baskın sırasında görülen bir İsrail askeri aracı, 27 Ocak 2025.

Filistinli yetkililer ve görgü tanıkları, İsrail'e ait bir insansız hava aracının pazartesi günü işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kenti yakınlarındaki Nur Şems Mülteci Kampı'nda bir aracı hedef alarak gerçekleştirdiği saldırıda 2 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise yaralandığını açıkladı. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)