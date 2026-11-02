Tüm Emeklilerin Sendikası TÜİK önünde enflasyon rakamlarını protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tüm Emeklilerin Sendikası TÜİK önünde enflasyon rakamlarını protesto etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tüm Emeklilerin Sendikası TÜİK önünde enflasyon rakamlarını protesto etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri, TÜİK önünde enflasyon rakamlarına karşı basın açıklaması yaptı. Sendika Dönem Sözcüsü Adem Çiftçi, rakamların alım gücünü yansıtmadığını savunarak emekli maaş artışlarının düşük gösterildiğini ve bu hesabın meydanlarda sorulacağını söyledi.

(ANKARA) - Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri, TÜİK önünde yaptıkları açıklamada, "Kök aylık kurnazlığıyla, seyyanen zam hileleriyle, refah payı yalanlarıyla bizi açlık çukurlarına fırlatanlar bilsin: Soframızdan aşırdığınız her zeytinin, cebimizden çaldığınız her kuruşun hesabını bu meydanlarda soracağız" denildi.

Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri tarafından TÜİK önünde basın açıklaması yapılıdı. "TÜİK şaşırt bizi gerçek enflasyonu açıkla" ve "Bunların yüzünden geçinemiyoruz" yazılı pankartlar açan sendika üyeleri, "Para için değil onurumuz için", "Gün gelecek devran dönecek TÜİK halka hesap verecek", "Direne direne kazanacağız", "Saraya değil emekçiye bütçe", "Emekliyi bu hale getirenler utansın" ve "Sendika hakkımızı söke söke alırız" sloganları attı.

"TÜİK'İN YAPTIĞI AYMAZLIKLARI BİLİYORUZ"

Sendika Dönem Sözcüsü Adem Çiftçi, yaptığı açıklamada, emeklilerin ülkeye yıllarca hizmet ettiğini belirterek, açıklanan resmi enflasyon rakamlarının alım gücünü ve hayat pahalılığını yansıtmadığını kaydetti. Çiftçi, "Bu önünde olduğumuz iktidarın suç ortağı, enflasyon rakamlarını gerçeği yansıtmayan düşüklükte göstererek emekçilerin, emeklilerin, çiftçilerin yokluğa, yoksulluğa, açlığa mahküm edilmesinin sorumlularından biri olan TÜİK'in bugüne kadar yaptığı aymazlıkları biliyoruz. Yıllardır uygulanan aymazlığın, emeklilerin ve emekçilerin enflasyon açıklamalarıyla soygununun örnekleri saymakla bitmez. 2025 yılı aralık ayı enflasyonu yüzde 0,89 iken 2026 ocak ayında yüzde 4,48 olması en çarpıcı örneklerden biridir. Emekli ve emekçilerin ücretlerine etki edecek olan aylardaki enflasyon rakamları kasıtlı ve saray talimatlı olarak düşük gösterilerek ödenecek olan maaş artışlarına yandaşlara aktarılmak üzere el konulmaktadır" diye konuştu.

Çiftçi, "Enflasyon, yıldan yıla yoksullaşmanın belgelenmiş halidir. Enflasyon, rakamlarla oynanarak sosyal barışın gasp edilmesidir. Bu rakam oyunları artık bizleri hiç şaşırtmadığı gibi inandırıcılığını tamamen kaybetmiştir" dedi.

Çiftçi, "Kök aylık kurnazlığıyla, seyyanen zam hileleriyle, refah payı yalanlarıyla bizi açlık çukurlarına fırlatanlar bilsin: Soframızdan aşırdığınız her zeytinin, cebimizden çaldığınız her kuruşun hesabını bu meydanlarda soracağız" diye konuştu.

"SERMAYEYE DEĞİL, EMEKLİYE BÜTÇE"

Çiftçi, "Sarayların şatafatına, yüzlerce araçlık lüks konvoylarına, ejder meyveli ziyafetlerine, foncuların midelerine sınırsız hazine payı ayrılıyor. Haykırıyoruz: Sermayeye değil, emekliye bütçe. Biz bu ülkenin onurlu  emeklileri, boyun eğmeyen, susmayan milyonlarız. Haklarımızı bir lütuf gibi beklemiyoruz; peşin peşin verdiğimiz ömrümüzün bedelini söküp almak için sokaklardayız" ifadesini kullandı.

TALEPLERİ SIRALADI

Çiftçi, "Gençliğimizde fabrikalardan meydanlara nasıl sel olup aktıysak, bugün de bükülmeyen irademizle, dinmeyen öfkemizle hakkımız olan hayatı geri alacağız. Tek bir emekli kardeşimizi çaresizliğin, yalnızlığın kuyusuna terk etmeyeceğiz. Yaşamı, emeği ve onuru savunmak adına omuz omuza duracağız" dedi.

Kaynak: ANKA
Türkiye İstatistik KurumuAdem ÇiftçiSendikaEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Hakkı Bulut vasiyet kararını açıkladı Çocuklarıyla ilgili sözleri dikkat çekti Hakkı Bulut vasiyet kararını açıkladı! Çocuklarıyla ilgili sözleri dikkat çekti
Kavga, olay ne ararsan var İşte Fenerbahçe’nin yeni hocası Conceiçao’nun bilinmeyenleri Kavga, olay ne ararsan var! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası Conceiçao'nun bilinmeyenleri
Bodrum’da sağanak sonrası 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı Bodrum'da sağanak sonrası 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı
Biri bu işe dur desin TikTok’taki görüntüler pes dedirtti Biri bu işe dur desin! TikTok'taki görüntüler pes dedirtti
Emir Sarıgül’ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı Emir Sarıgül'ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı
16:26
İstanbul’a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı
İstanbul'a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı
15:38
PKK’nın mevzileri el değiştirdi Karaçok Dağı’ndaki 10 nokta boşaltıldı
PKK'nın mevzileri el değiştirdi! Karaçok Dağı'ndaki 10 nokta boşaltıldı
14:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj Azerbaycan halkına ve Aliyev’e seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev'e seslendi
14:48
EYT’yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut Peki teklif kimleri kapsıyor İşte detaylar
EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar
14:40
Araştırma 28 ilde yapıldı Muhalefet cephesini kara kara düşündürecek anket
Araştırma 28 ilde yapıldı! Muhalefet cephesini kara kara düşündürecek anket
14:01
Bodrum’da sağanak sonrası 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı
Bodrum'da sağanak sonrası 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı
13:39
Market zincirine akılalmaz siber saldırı Dolapları 50 dereceye çıkardılar
Market zincirine akılalmaz siber saldırı! Dolapları 50 dereceye çıkardılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 16:44:47. #7.13#
SON DAKİKA: Tüm Emeklilerin Sendikası TÜİK önünde enflasyon rakamlarını protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android