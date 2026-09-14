Tüm gözler çarşamba gününe çevrilmişken İslam Memiş altın için rakam verdi - Son Dakika
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Tüm gözler çarşamba gününe çevrilmişken İslam Memiş altın için rakam verdi

Tüm gözler çarşamba gününe çevrilmişken İslam Memiş altın için rakam verdi
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Küresel piyasalar Çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararına kilitlenirken, Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altın, petrol ve döviz piyasalarına yönelik kritik değerlendirmeler geldi. Haftanın Çarşamba öncesi ve sonrası olarak ikiye bölündüğünü belirten Memiş, ons altında 4.200 - 4.300 dolar, gram altında ise 6.700 - 6.800 TL bandının takip edileceğini vurguladı.

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararına ve yoğun veri gündemine odaklanırken, Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten yatırımcılara kritik uyarılar geldi. Haftanın "Çarşambadan önce ve Çarşambadan sonra" olarak ikiye ayrılacağını belirten Memiş; altın, gümüş, petrol fiyatları ve Donald Trump'ın açıklamalarının piyasalardaki seyrine dair detaylı analizlerini paylaştı.

Bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti. Yatırımcılar; küresel piyasalarda yaşanan gelişmeleri, petrol fiyatlarını, altın fiyatlarını ve Fed'e yönelik beklentileri yakından takip ederken uzman isimden çarpıcı değerlendirmeler geldi.

"YOĞUN BİR HAFTA OLACAK, KISA VADELİ İŞLEMLERDEN UZAK DURUN"

İslam Memiş, Haber Global canlı yayınında piyasalarla ilgili değerlendirmesinde haftanın genel tablosunu şu sözlerle özetledi: "Bu hafta yine geçen hafta olduğu gibi küresel piyasalar için veri açısından oldukça yoğun bir hafta olacak. Özellikle datalara baktığımız zaman bu datalarda Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararı çok önemli olacak. Özellikle volatilitenin yüksek olduğu bir hafta olacak. Bu hafta kısa vadeli işlemlerden uzak durmak gerektiğini söyleyebilirim."

"ÇARŞAMBADAN ÖNCE, ÇARŞAMBADAN SONRA"

Haftalık takvimi ikiye ayırarak yatırımcıların dikkat etmesi gereken noktaları sıralayan Memiş, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Ajandamıza baktığımız zaman neler var? Yine haftayı ikiye ayıracağız. Çarşambadan önce, Çarşambadan sonra. Neden? Çarşamba akşamı saat 21'de Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. 21.30'da Fed başkanının basın açıklaması var ve piyasalarda ciddi bir kırılım olacak. Piyasalar için de önemli. Fed'in faiz arttırma olasılığı yüzde 87 piyasalar tarafından fiyatlandı. Perşembe gününe gelelim. Avrupa Birliği'nde enflasyon verisini takip edeceğiz. Euro dolar paritesi için, euro TL kuru için önemli bir gelişme olacak. Yine perşembe günü İngiltere'den faiz kararı, cuma günü Japonya faiz kararı, yine cuma günü saat 9'da Almanya'da enflasyon rakamlarını takip ediyor olacağız. Yoğun, hareketli ve dolayısıyla da kısa vadeli işlemlerden uzak durmak gerekiyor."

Petrol fiyatlarındaki açılışa da değinen Memiş, "Şimdi haftaya başlıyoruz ama yine petrol fiyatlarının yükseldiği, jeopolitik gerilimle birlikte yine petrolün baskıladığı bir piyasa var karşımızda" ifadelerini kullandı.

ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARINDA KRİTİK SEVİYELER

Değerli metallerde satıcılı seyrin başladığına dikkat çeken Memiş, teknik seviyeleri şu şekilde paylaştı: "Uluslararası piyasalarda altın, gümüş, platin, paladyum, bakır diğer endüstriyel metallerde satıcılar başladı. Petrol fiyatları yüksek bir şekilde haftaya başladığı için altın ve gümüş fiyatlarında satıcılı bir seyir var. Şu an uluslararası piyasalarda ons altın 4.330 dolar seviyesinde. Bu hafta Fedin faiz kararından kaynaklı 4.300 dolar seviyesi altında sarkmalar bekliyoruz. 4200 - 4300 dolar aralığında işlemler gerçekleşebilir. Ama bir sürpriz yapar da Fed pas geçerse bu sefer hızlıca 4400 dolar seviyesinin üzerine atak gerçekleştirebilir. Ama biz bu hafta altın ve gümüş tarafında düşüş yönlü beklentimizi koruduğumuz gibi bu düşüşlerin de kalıcı olmasını beklemiyoruz. Gram altın TL fiyatı yeni haftanın ilk işlem gününde kapalı çarşı piyasasında 6.765 TL seviyesinde. Burada 6700 - 6800 lira aralığını bu haftanın özelinde teknik olarak takip etmeyi sürdüreceğiz. Gümüşün ons fiyatı 64 dolar seviyesinde. Burada 62 dolar seviyesine kadar hatta 61 dolar seviyesine kadar teknik olarak geri sarkmalardan bahsedebiliriz. Yukarıda 65 dolar seviyesi direnç konumunda kalmaya devam edecektir."

PETROL FİYATLARI, FED VE TRUMP ETKİSİ

Petrol piyasasındaki yükseliş ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın olası söylemlerinin piyasalardaki ağırlığına değinen Memiş, Brent petrol varil fiyatı %2 primle yükselişle haftaya başladı. Burada gerilim devam ediyor. Yine hafta sonu Trump açıklama yaptı; savaş bitecek, petrol fiyatları sert bir şekilde gerileyecek. Ne kadar inanılır kısmı farklı ama şartlara baktığımız zaman böyle bir olasılık var mı? Evet var. Neden? Yüksek bir petrol fiyatları, yüksek bir enflasyon, güçlü bir dolarla Trump seçime girmez ve dolayısıyla da bundan sonra daha yumuşak açıklamalar yapar. Petrolü biraz daha önler diye tahmin ediyorum. Yine faiz konusundaki görüşünü sordular. 'Fed faiz arttırır mı sizce?' O da bilmiyorum dedi. Yani ben faizlerin inmesini istiyorum dedi. Ama yine Trump'la Fed arasındaki gerilim sanırım bu ay itibarıyla başlayacak. Trump faizler düşsün diyor ama savaş devam ediyor. Merkez bankaları da faiz arttırmak zorundayım diyor. Aslında bu haftanın gündemi Fed'in faiz noktasındaki kararı değil, Trump'ın açıklamaları bence daha çok önemli olacaktır. Çünkü piyasalarda Fed'in faiz arttırımına yüzde 87 olarak kesin gözüyle bakılıyor. Ama Trump'ın söylemleri daha etkili" şeklinde konuştu. 

Memiş, konuşmasını "Bu hafta kısa vadeli işlemlerden uzak durmak lazım. Küresel piyasalarda sert dalgalanmalar bizi bekliyor. Özellikle Çarşamba gününden sonra bu kırılımın yaşanmasını bekliyoruz" uyarısıyla tamamladı.

İslam Memiş, Ekonomi, Güncel, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tüm gözler çarşamba gününe çevrilmişken İslam Memiş altın için rakam verdi - Son Dakika

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