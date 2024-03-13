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Tümör nedeniyle köpeğin kulağı ampute edildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir köpeğin kulağı tümör nedeniyle ampute edildi.

Zonguldak'ta sahipli ve kulağında tümör olan köpek sokağa bırakıldı. Hayvanseverlerin hayvanları beslediği sırada söz konusu köpeğin kulağındaki tümör fark edildi. Köpek, kent merkezindeki veteriner kliniğe getirildi.

Veteriner hekim Önder Alkan tarafından muayene köpeğin kulağında yaklaşık 6-7 santimetre boyutunda tümör tespit edildi. Köpek ameliyata alınarak kulağı ampute edildi.

Veteriner hekim Önder Alkan, "Hayvanseverler besleme zamanında, beslemeye gittiklerinde ismi zeytin siyah köpeğimizin tek kulağında tümör tespit edildi. Kulağın komple alınmasını numeyi de patolojiye gönderdik. Ameliyatı iyi geçti. Kulak kökünden komple alındı. Şuanda tedavisi devam ediyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Yaşamına tek kulakla devam edecek. Kulaktan aldığımız tümör bir kulak boyutunda. Komple kulağı sarmış. Diğer kulağa atlamamış. Başka bir yerinde soruna rastlamadık. İyi olacağını düşünüyoruz. Kulak duyumla alakalı merkezler kulağın dışında değil. Biz kulağın dış kısmını aldık. İç kulak, orta kulak ve kulak zarı o bölgelerden basitçe anlatırsak gerçekleşiyor. Bundan sonraki komplikasyon ne olabilir kulak kepçesi olmadığı için içerisine su girmesi yaşam alanlarında herhangi bir rüzgar yağmur kar diğer cisimlerle ilgili kulak için koruyucu durumda değil. Kulak kepçesi bunu sağlıyor. Kulak içinde iltihaplanmalar gerçekleşebilir. Tümörü de düşündüğümüzde operasyon kaçınılmazdı" dedi.