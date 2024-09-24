TÜMOSAN ve İstanbul Eğitim İşbirliği Protokolü

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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Motor Sanayi ve Ticaret AŞ (TÜMOSAN) arasında bilim ve teknoloji odaklı eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, TÜMOSAN'ın Zeytinburnu'ndaki genel merkezinde düzenlenen törende, eğitim öğretim sürecini çok yönlü ve paydaşlı düşündüklerini söyledi.

En büyük görevlerinin çocukları ve gençleri geleceğe hazırlamak olduğunu belirten Yentür, "Eğitim öğretim sürecini bir sınıftan, okuldan, koridordan ibaret görmüyoruz. Toplumun bütün kesimleri, şehrimizin her yeri bizim için bir öğrenme ortamıdır." dedi.

Yentür, okul dışı öğrenme ortamlarını çok önemsediklerini vurgulayarak, "Bu noktada teknolojiye, AR-GE'ye ve eğitime yatırım yapan kamu kurum kuruluşları, yerel yönetimler, büyük ulusal, uluslararası şirketlerimizle de çocuklarımızın, gençlerimizin yarınlara hazırlanması ve öğretmen eğitimiyle birlikte işbirlikleri yapıyoruz." diye konuştu.

TÜMOSAN'ın ev sahipliğinde güzel bir protokole imza attıklarını, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "Sen Yeter Ki Yap" projesi kapsamında işbirliği yaptıklarını dile getiren Yentür, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız, gençlerimiz yeter ki istesin. Biz onlar için elimizden gelenin ötesinde bütün imkanları onlara seferber edelim. Gençlerin inovatif düşünme becerileri, girişimcilik ve analiz yaparak yeni bir şey üretme ve 21. yüzyıl öğrenme becerileri dediğimiz, bizim Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile de birebir örtüşen bu çalışmada, çocuklarımızın zihinlerinde şimşek çaktırmak, onlara yeni fikirlerini destekleyicisi olduğumuzu hissettirmek ve bu projede bunun ötesinde fikirlerini, projelerini hayatla buluşturmak, bunun devamını getirmekle ilgili çalışma en kıymetli kısmı."

Yentür, TÜMOSAN ailesine duyarlılıkları için teşekkür etti.

-"Ortaokul ve lise çağındaki gençlerimizin inovatif çalışmalarına katkı sağlamak istedik"

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun ise "TEKNOFEST Gençliği" kavramının Türkiye'de çok önemli bir yere geldiğini ifade ederek, bu kavramın altını doldurmanın önemine değindi.

"Sen Yeter Ki Yap" projesinin amacına değinen Tosun, "Ortaokul ve lise çağındaki gençlerimizin yapacakları inovatif çalışmalara katkı sağlamak ve yaptıkları çalışmaların ilgili kurum, kuruluş ve STK'lere ulaştırılması konusunda öncü olmak istedik." dedi.

Tosun, bu anlamda geçen sene ilk "Sen Yeter Ki Yap" programını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu sene de ikincisini gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl 7 ana tema vardı, bu temaları azalttık ve 3 ana temaya düşürdük. Geçen yılki toplantımıza İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mücahit Yentür Beyefendi'yi davet etmiştik, kendisi geldi. Bu projenin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber bir protokol kapsamında daha geniş çevrelere ve öğrenciye ulaştırılması konusunda bir çalışma yapalım dedik ve bugün bu protokol toplantısını yapmış oluyoruz."

Törende konuşmaların ardından Yentür ve Tosun, işbirliği protokolünü imzaladı.

Protokolle, İstanbul'daki resmi ve özel okulların ortaokul ve lise kademelerinde eğitim gören öğrencilerin, "Sen Yeter Ki Yap" proje yarışması kapsamında insan hayatına fayda sağlayan bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile uygulanabilir projeler üretmelerinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor.