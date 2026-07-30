Tuna Nehri'ndeki Düşüş Nükleer Santrali Kapatmaya Sebep Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tuna Nehri'ndeki Düşüş Nükleer Santrali Kapatmaya Sebep Oldu

Tuna Nehri\'ndeki Düşüş Nükleer Santrali Kapatmaya Sebep Oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macaristan'da kuraklık nedeniyle Tuna Nehri'nde su seviyesi rekor düşüş gösterdi, Paks Nükleer Santrali kapatıldı.

BUDAPEŞTE, 30 Temmuz (Xinhua) - Macaristan'da uzun süren kuraklık ve aşırı sıcakların etkisiyle Tuna Nehri'nin su seviyesinin rekor düzeyde düşmesi üzerine Paks Nükleer Santrali'nin üçüncü ünitesi geçici olarak kapatıldı.

Macaristan Ekonomi ve Enerji Bakanı Istvan Kapitany, çarşamba günü sosyal medyada yaptığı açıklamada, nehir seviyesinin düşmeye devam etmesi üzerine reaktörün kapatılmasının önceden belirlenmiş işletme güvenliği kuralları uyarınca gerçekleştirildiğini belirtti.

Macaristan Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, ülkenin başkenti Budapeşte'deki Tuna Nehri'nin su seviyesinin salı günü 31 santimetreye düşerek rekor seviyeye ulaştığını bildirmişti.

Kapatma, toplam kapasitesi yaklaşık 2.000 megavat olan dört üniteden oluşan tesiste daha önce uygulanan üretim kısıtlamalarının ardından gerçekleşti.

Bakan, kapatmanın beklenmedik bir acil durumdan ziyade, işletme güvenliğini önceliklendiren özenle hazırlanmış bir planın parçası olduğunu söyledi. Santral, soğutma suyu için Tuna Nehri'ne bağlı olduğundan, su sıcaklığına ilişkin çevre düzenlemelerine uymak amacıyla soğutma suyu kullanımının azaltılması gerekiyor.

Kapitany, geçici elektrik açığının yerli yenilenebilir enerji kaynakları ve artan elektrik ithalatıyla telafi edileceğini ekleyerek, Macaristan'ın enerji şebekesinin istikrarlı olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua

Macaristan, Tuna Nehri, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuna Nehri'ndeki Düşüş Nükleer Santrali Kapatmaya Sebep Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya’da Kumamoto eyaletini vuran deprem sonrası AVM’de patlama: 3 ölü Japonya'da Kumamoto eyaletini vuran deprem sonrası AVM'de patlama: 3 ölü
90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti 90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti
Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü
Malazgirt’in 955 yıllık gizemi çözülüyor: İl kez gün yüzüne çıkarıldı Malazgirt'in 955 yıllık gizemi çözülüyor: İl kez gün yüzüne çıkarıldı
Siyasi ayıbın böylesi: CHP’den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar Siyasi ayıbın böylesi: CHP'den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar
İran, Trump’ı çileden çıkardı: Onların canına okuyacağız İran, Trump'ı çileden çıkardı: Onların canına okuyacağız
Mamak Belediye Başkanı CHP’den istifa etti Mamak Belediye Başkanı CHP'den istifa etti

14:06
Erdal Beşikçioğlu’nu zora sokacak dosya Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
13:29
CHP’deki “paralı figüran“ iddialarının ardından Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı
CHP'deki "paralı figüran" iddialarının ardından Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı
13:22
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın ölümü sonrası yürek yakan görüntü
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölümü sonrası yürek yakan görüntü
13:19
Tuncay Sonel’in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey
Tuncay Sonel'in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey?
12:29
9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı mesajı: Duman gördüğünüzde 112’yi arayın
9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı mesajı: Duman gördüğünüzde 112'yi arayın
12:26
İmam babanın en zor görevi Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
İmam babanın en zor görevi! Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
11:48
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor! Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 14:30:40. #7.12#
SON DAKİKA: Tuna Nehri'ndeki Düşüş Nükleer Santrali Kapatmaya Sebep Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.