Tunar Kızılay Anaokulu Açıldı

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Pendik'te yaptırılan Tunalar Kızılay Anaokulu'nun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın himayesinde, Türk Kızılay İstanbul Şube Başkanlığının başlattığı "81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında gerçekleştirilen açılış programı, Güzelyalı İmam Hatip Ortaokulu mehter takımının gösterisi ve Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin halk oyunu gösterisiyle başladı.

Açılışta konuşan Binali Yıldırım, 2016'nın ilk yarısında proje fikrinin geliştiğini ve çok büyük bir kısmının tamamlandığını söyledi.

Yıldırım, "İlkokula başlamadan önce 'Ağaç yaşken eğilir.' misali evlatlarımızı geleceğe daha iyi hazırlayacak tedbirler alıyoruz. Eğitim artık 6 yaşında değil 3 yaşında başlıyor. 3-5 yaşlarında verilen eğitimler o kadar önemli ki çarpan etkisi çok yüksek. Anaokullarında verim korkunç yüksek. Bu yavrularımızın öz güveni, arkadaşlık, dostluk, dayanışma anlayışı gelişiyor. Okul çağına geçtiğinde kendinden emin olarak ne yöne gideceğini, ne iş yapacağını çok iyi düşünüyor." diye konuştu.

Çocukların daha donanımlı yetişmeleri gerektiğini kaydeden Yıldırım, İstanbul Valiliğinin yoğun şekilde kaynak üreterek okul yaptığını, buna rağmen geçmişten gelen ihtiyaç eksikliğini tamamlamanın zaman aldığını ifade etti.

"Eğitime yapılan yatırım nesiller boyu sürer"

Okul öncesi eğitime çok önem verdiklerini, ülkeleri bir adım öne taşıyanın beşeri sermaye olduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki ülke olarak artık nüfusumuz artmıyor, bu geleceğimiz için büyük bir risktir. Nüfus çok önemli. Cumhurbaşkanı'mızın '3 çocuk' tavsiyesi beyhude bir laf değil, bunun arkasında ülkemizin geleceğine yönelik endişelerimiz var. Bu yıl Aile Yılı, Cumhurbaşkanı'mız müjdeler de verdi, para işin teferruatı, bu sembolik olabilir ama o çocuklarımızın Türkiye Yüzyılı'na yapacağı katkı bunların çok ötesindedir. Eğitime yapılan yatırım toprağa yapılan yatırım gibi değil, nesiller boyu devam eder."

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci de okul öncesinin, eğitim süreçleri için önemli bir kademeyi temsil ettiğini belirtti.

Yelkenci, okul öncesinde eğitim alanların daha sonraki eğitim sürecinde diğer öğrencilere göre daha başarılı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Kızılay'ımızın ne kadar önemli işlev gördüğünü biliyoruz. Muhterem hanımefendinin himayesinde proje başladığında biz de çok heyecanlanmıştık, bu gelişmeleri görmek bizleri de mutlu etti. Bakanlığımız ile Türk Kızılay arasında başlayan bu projede İstanbul'da 2 tane olmakla beraber, inşaatı devam edenlerle sayının 76'ya ulaştığını görüyoruz."

"Türkiye'nin en büyük okul öncesi projesi"

İstanbul Valisi Davut Gül de projenin Türkiye'nin en büyük okul öncesi projesi olduğunu belirterek, hayırseverler ve Türk Kızılaya teşekkür etti.

İstanbul'da okul yapmanın zor ama arsa bulmanın daha zor olduğunu vurgulayan Gül, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e teşekkür ederek, "İstanbul'da 3 milyon öğrencimiz var, bu dünyanın birçok ülkesinden daha büyük nüfusa denk geliyor. Hazinemizin Bakanlığa aktardığı bütçe ile okullar yapılıyor, hayırseverler yapıyor ama ne kadar yaparsak yapalım eksik kalıyor." dedi.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı da bilmek, öğrenmek, sevgi ve kardeşliğin Türk milleti için önemine işaret ederek, "Kadim öğretiden aldığımız bilmek ve öğrenmek konusundaki eylem için bugün Anadolu'nun her bir tarafında, 81 vilayette çalışıyoruz. Yarının Alper Gezeravcı'ları, Canan Dağdeviren'leri, Aziz Sancar'ları yetişsin diye. Bu coğrafyanın sanatçıya, iş adamına, siyasetçiye ihtiyacı var; hem de yerlisine ve millisine." şeklinde konuştu.

Türk Kızılay İstanbul Merkez Şube Başkanı Yılmaz Sezgin de "İstanbul Merkez Şubemizin kurucu Başkanı İlhami Yıldırım döneminde başladığımız 81 il 81 Anaokulu projemizde 64 ilimizde 67 okulumuzu tamamlayarak Milli Eğitim Bakanlığımıza teslim ettik. Bu okullardan 15 bine yakın yavrumuz faydalanmakta, eğitim konusunda bine yakın istihdam sağlanmaktadır." bilgilerini verdi.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise ilçede yaptıkları çalışmaları anlatarak, proje için teşekkür etti.

Cin, Pendik'in eğitim alanında önemli yatırımlar yaptığını vurgulayarak, okulların eksiklerini tamamladıklarını, öğrencilere de maddi ve manevi desteklerde bulunduklarını aktardı.

Anaokulu bağışçısı Tunalar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tuna da çocukların geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalarının her zaman öncelikleri olacağını ifade etti.

Anaokulunun, her bir çocuğun potansiyelini keşfetmesi için önemli olduğunu vurgulayan Tuna, her türlü desteği vereceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından anaokulunun açılışı dualarla gerçekleştirildi.