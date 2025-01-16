Tunar Kızılay Anaokulu Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tunar Kızılay Anaokulu Açıldı

Tunar Kızılay Anaokulu Açıldı

Pendik'te açılan anaokulu, eğitime yapılan yatırımın önemine dikkat çekiyor ve çocukların geleceğini şekillendiriyor.

16.01.2025 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te yaptırılan Tunalar Kızılay Anaokulu'nun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın himayesinde, Türk Kızılay İstanbul Şube Başkanlığının başlattığı "81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında gerçekleştirilen açılış programı, Güzelyalı İmam Hatip Ortaokulu mehter takımının gösterisi ve Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin halk oyunu gösterisiyle başladı.

Açılışta konuşan Binali Yıldırım, 2016'nın ilk yarısında proje fikrinin geliştiğini ve çok büyük bir kısmının tamamlandığını söyledi.

Yıldırım, "İlkokula başlamadan önce 'Ağaç yaşken eğilir.' misali evlatlarımızı geleceğe daha iyi hazırlayacak tedbirler alıyoruz. Eğitim artık 6 yaşında değil 3 yaşında başlıyor. 3-5 yaşlarında verilen eğitimler o kadar önemli ki çarpan etkisi çok yüksek. Anaokullarında verim korkunç yüksek. Bu yavrularımızın öz güveni, arkadaşlık, dostluk, dayanışma anlayışı gelişiyor. Okul çağına geçtiğinde kendinden emin olarak ne yöne gideceğini, ne iş yapacağını çok iyi düşünüyor." diye konuştu.

Çocukların daha donanımlı yetişmeleri gerektiğini kaydeden Yıldırım, İstanbul Valiliğinin yoğun şekilde kaynak üreterek okul yaptığını, buna rağmen geçmişten gelen ihtiyaç eksikliğini tamamlamanın zaman aldığını ifade etti.

"Eğitime yapılan yatırım nesiller boyu sürer"

Okul öncesi eğitime çok önem verdiklerini, ülkeleri bir adım öne taşıyanın beşeri sermaye olduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki ülke olarak artık nüfusumuz artmıyor, bu geleceğimiz için büyük bir risktir. Nüfus çok önemli. Cumhurbaşkanı'mızın '3 çocuk' tavsiyesi beyhude bir laf değil, bunun arkasında ülkemizin geleceğine yönelik endişelerimiz var. Bu yıl Aile Yılı, Cumhurbaşkanı'mız müjdeler de verdi, para işin teferruatı, bu sembolik olabilir ama o çocuklarımızın Türkiye Yüzyılı'na yapacağı katkı bunların çok ötesindedir. Eğitime yapılan yatırım toprağa yapılan yatırım gibi değil, nesiller boyu devam eder."

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci de okul öncesinin, eğitim süreçleri için önemli bir kademeyi temsil ettiğini belirtti.

Yelkenci, okul öncesinde eğitim alanların daha sonraki eğitim sürecinde diğer öğrencilere göre daha başarılı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Kızılay'ımızın ne kadar önemli işlev gördüğünü biliyoruz. Muhterem hanımefendinin himayesinde proje başladığında biz de çok heyecanlanmıştık, bu gelişmeleri görmek bizleri de mutlu etti. Bakanlığımız ile Türk Kızılay arasında başlayan bu projede İstanbul'da 2 tane olmakla beraber, inşaatı devam edenlerle sayının 76'ya ulaştığını görüyoruz."

"Türkiye'nin en büyük okul öncesi projesi"

İstanbul Valisi Davut Gül de projenin Türkiye'nin en büyük okul öncesi projesi olduğunu belirterek, hayırseverler ve Türk Kızılaya teşekkür etti.

İstanbul'da okul yapmanın zor ama arsa bulmanın daha zor olduğunu vurgulayan Gül, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e teşekkür ederek, "İstanbul'da 3 milyon öğrencimiz var, bu dünyanın birçok ülkesinden daha büyük nüfusa denk geliyor. Hazinemizin Bakanlığa aktardığı bütçe ile okullar yapılıyor, hayırseverler yapıyor ama ne kadar yaparsak yapalım eksik kalıyor." dedi.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı da bilmek, öğrenmek, sevgi ve kardeşliğin Türk milleti için önemine işaret ederek, "Kadim öğretiden aldığımız bilmek ve öğrenmek konusundaki eylem için bugün Anadolu'nun her bir tarafında, 81 vilayette çalışıyoruz. Yarının Alper Gezeravcı'ları, Canan Dağdeviren'leri, Aziz Sancar'ları yetişsin diye. Bu coğrafyanın sanatçıya, iş adamına, siyasetçiye ihtiyacı var; hem de yerlisine ve millisine." şeklinde konuştu.

Türk Kızılay İstanbul Merkez Şube Başkanı Yılmaz Sezgin de "İstanbul Merkez Şubemizin kurucu Başkanı İlhami Yıldırım döneminde başladığımız 81 il 81 Anaokulu projemizde 64 ilimizde 67 okulumuzu tamamlayarak Milli Eğitim Bakanlığımıza teslim ettik. Bu okullardan 15 bine yakın yavrumuz faydalanmakta, eğitim konusunda bine yakın istihdam sağlanmaktadır." bilgilerini verdi.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise ilçede yaptıkları çalışmaları anlatarak, proje için teşekkür etti.

Cin, Pendik'in eğitim alanında önemli yatırımlar yaptığını vurgulayarak, okulların eksiklerini tamamladıklarını, öğrencilere de maddi ve manevi desteklerde bulunduklarını aktardı.

Anaokulu bağışçısı Tunalar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tuna da çocukların geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalarının her zaman öncelikleri olacağını ifade etti.

Anaokulunun, her bir çocuğun potansiyelini keşfetmesi için önemli olduğunu vurgulayan Tuna, her türlü desteği vereceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından anaokulunun açılışı dualarla gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Yerel Haberler, istanbul, Kızılay, Kültür, Pendik, Güncel, Eğitim, Yaşam, Çocuk, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunar Kızılay Anaokulu Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:17 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
01:44 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
09:51 Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
09:49 Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia ’’Beni evimden aldırdılar’’ Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''
09:39 Gazze’de 15 ay sonra ateşkes Anlaşma 3 aşamalı olacak Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak
09:39 Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
09:30 Gram altın güne rekorla başladı Gram altın güne rekorla başladı
09:24 Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi 5. Lig ekibine elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
09:22 Motorine zam geldi İşte yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 06:18:03. #1.11#
SON DAKİKA: Tunar Kızılay Anaokulu Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.