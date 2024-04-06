Tunç Başaran adına hazırlanan belgesel İstanbul'da gösterime girdi - Son Dakika
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Tunç Başaran adına hazırlanan belgesel İstanbul'da gösterime girdi

Tunç Başaran adına hazırlanan belgesel İstanbul\'da gösterime girdi

Uçurtmayı Vurmasınlar ve Piano Piano Bacaksız filmlerinin ödüllü yönetmeni Tunç Başaran adına hazırlanan 'Ölümsüz Olan Sadece Sevgidir' belgeselinin İstanbul'daki ilk gösterimi Beyoğlu Sineması'nda gerçekleştirildi. Belgeselde, Tunç Başaran'ın hayatı ve sinemaya olan katkıları anlatılıyor. Gösterim sonrasında yönetmen Zeynep Bayraktutan, Tunç Başaran hakkında yeni bilgiler öğrendiğini ve arşivin önemini vurguladı. Belgeselde konuşanlar, Tunç Başaran'ın disiplinli ve yetenekli bir yönetmen olduğunu ifade etti.

06.04.2024 01:03
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"Uçurtmayı Vurmasınlar" ve "Piano Piano Bacaksız" filmlerinin ödüllü yönetmeni Tunç Başaran adına hazırlanan "Ölümsüz Olan Sadece Sevgidir" belgeselinin İstanbul'daki ilk gösterimi Beyoğlu Sineması'nda gerçekleştirildi.

Yönetmenliğini Zeynep Bayraktutan ve Gökhan Kasapoğlu'nun üstlendiği belgeselin müziklerini Murat Pınar Özdemir, seslendirmesini ise İclal Aydın yaptı.

Gösterimin ardından izleyicilere hitap eden Bayraktutan, eserin yapım sürecinde Tunç Başaran hakkında yeni bilgiler öğrendiğini söyledi.

Bayraktutan, "Tunç Başaran vefat ettikten sonra anladım, bilmediğim o kadar çok şey varmış. Annesi Pakize Başaran çok derin bir arşive sahipti. Onun sayesinde birçok şey öğrendik. En sevdiğimiz filmlerden biri olan 'Tarkan' filminin Tunç Başaran'a ait olduğunu bilmiyorduk." dedi.

Özellikle sinema öğrencilerinin belgesel projelerinde arşivciliğe önem vermesi gerektiğinin altını çizen Bayraktutan, "Ben bu çalışmada arşivin ne kadar değerli olduğunu anladım." ifadesini kullandı.

Tunç Başaran'ın yeğeni ve belgeselin proje direktörü Pelin Onat da usta yönetmenin disiplininden bahsederek, şunları kaydetti:

"Sette dayıma çok hayran bir çocuktum. Tunç Başaran güler yüzlüydü ama sette müthiş bir otoritesi vardı. Dolayısıyla çıt çıkmaz ve saygı duruşuna geçilirdi. Belgeselde konuşanların hepsi farklı pencereden Başaran'ı anlatıyor."

Oyuncu İclal Aydın ise Tunç Başaran'ın son günlerini anlatarak, "Son günlerinde bile ziyaret ettiğimizde saygıdan ötürü yataktan ayağa kalkıyordu. Şimdi belgeseli izlerken görüyorum ki; şahane adamların ve kadınların şahane olmalarının nedeni kendileriyle ilgili değil. Aşık oldukları mevzular için yaşamalarıydı. O, sinema için yaşamış yönetmen. Şöhreti de yaptığı işlerden geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gösterime eski Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ile kültür-sanat ve sinema camiasından çok sayıda isim katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunç Başaran adına hazırlanan belgesel İstanbul'da gösterime girdi - Son Dakika

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