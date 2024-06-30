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Tunca Nehri'ni kuraklık vurdu: Kontrollü sulamaya geçildi

EDİRNE - Edirne'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı sebebiyle yaşanan kuraklıkla birlikte Tunca Nehri, alarm seviyelerine geldi.

Edirne'de geçtiğimiz mayıs ayından bu yana beklenen yağışların düşmemesi Tunca Nehri'nin debisini son yılların en düşük seviyesine düşmesine neden oldu. Yaşanan kuraklık ise Edirne'deki Tunca Nehri'nin su seviyesinin dibi görmesiyle birlikte kontrollü sulamaya geçilmesine sebep oldu. Aşırı mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar ise kuraklık endişesi yaşayan çiftçileri tedirgin ediyor.

"Su debisi alarm veriyor"

Taşkınlarla sürekli gündeme gelen Tunca Nehri'nde, istasyonda yapılan son ölçümlerde debisi 2 metreküp/saniye olarak ölçülürken, yaşanan kuraklığın son yılların en düşük seviyesi olduğu öğrenildi. Tunca Köprüsü mevkiinde ise yaşanan düşüş nedeniyle, nehrin yüzeyi yosun ve otlarla kaplanıp yeşile büründü.

"Tunca Nehri'ndeki kuraklık nedeniyle bakanlık devreye girecek"

Edirne merkeze bağlı köylerin kuzey kısmında kalan ve Bulgaristan'a yakın sınırı bulunan Tunca Nehri kıyısındaki çeltik alanlarında tarımsal sulamanın yetersiz kalması ve çeltik ekili alanların sulanamaması bir dizi tedbir alınmasına neden oldu. Yaklaşık 15 bin dekarlık çeltik ikili alanın bulunduğu Balkan köyleri özellikle Çömlekakpınar, Suakacağı, Yolüstü, Büyükdöllük, Çömlek, Muratçalı, Avarız, Değirmenyeni köylerine yakın alanlardaki arazilere Tunca nehrindeki kuraklıktan dolayı su verilemiyor.

Çeltik ekimi yapan çok sayıda üretici Tunca nehrinden su çekmeye yarayan motopompları durdurma noktasına getirmiş durumda. Edirne Valiliği almış olduğu bir kararla üst kısımlarda kalan Bulgaristan sınırına yakın köylerdeki çeltik ekili alanların yeterli miktarda su kullandığını, alt kısımlarda kalan alanların su ihtiyacının yeteri derecede karşılanamadığını, bunun için de kademeli olarak elektrik kesintisi yaparak üst kısımlardaki köylerde sulamaya geçici süreyle ara verildiği öğrenildi. Tunca Nehri'nin debisinin sıfıra kadar düşmesinin ardından Bulgaristan makamları ile görüşmeler yapıldı.

"Valilik devreye girdi, Bulgaristan Bakanlığına kuraklık tehlikesi bildirilecek"

Edirne Valisi Yunus Sezer'in bu konuda çalışma başlattığı, yaşanan durumu geçtiğimiz hafta gittiği Ankara ziyaretinde Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'ya ilettiği öğrenildi. Önümüzdeki hafta Bulgaristan tarım bakanının Ankara'ya gerçekleştireceği ziyareti esnasında su talebinin de gündeme geleceği ve önümüzdeki günlerde Bulgaristan'dan su salınımının gerçekleştirilebileceği ifade ediliyor.

"Yeni model kaçınılmaz oldu"

Kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşmanın artmasından kaynaklı Tunca'nın su seviyesi azalırken, nehirden sulama yapan üreticiler için dönüşümlü sulama modeline geçildi.

Nehirde incelemede bulunan Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, kuraklık nedeniyle çiftçilerin zor günler yaşadığını ve Tunca Nehiri'nde su seviyesinin ciddi ölçüde azaldığını ifade etti. Kuraklık endişesi yaşayan çiftçileri ziyaret eden Bayazıt, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının etkisiyle su seviyesi azalan Tunca Nehrimizden 12 bin 500 dekarlık kısmı çeltik olmak üzere toplamda yaklaşık 15 bin dekar alanda sulu tarım yapılmaktadır. Nehir debisinin saniyede 2 metreküp aktığı şu günlerde, çeltik üretiminde artan su ihtiyacı ile birlikte su seviyesinin düşüş göstermesinden dolayı, üreticimizin su ihtiyacını karşılayabilmek için kesintili sulamaya geçilmiş olup, su seviyesi belli bir seviyeye gelene kadar kontrollü sulama yapılacaktır" dedi.