Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Şeker Mahallesi'nde iki genç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ö. (26) ve O.K. (27) ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan O.Ö, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ağır yaralanan O.K'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Tunceli'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Emine Ecem Esen, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta yarın oynayacakları İsviçre mücadelesinden dolayı heyecanlı olduklarını ancak galibiyet için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Esen ayrıca, Türkiye'de kadın futbolunun geliştiğini ve 3 büyüklerin artık altyapılara önem verdiğini belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören işletmeleri yeniden ayağa kaldıracak desteklerin sürdüğünü belirtti. KOSGEB tarafından bugüne kadar 11 ilde, 51 bin 927 işletmeye 16,7 milyar lira destek verildiği açıklandı. Dünya Bankası ve KOSGEB işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, depremden etkilenen işletmelere 12,8 milyar liralık finansman sağlandığı ve KOSGEB ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) arasında 4,2 milyar liralık kredi anlaşması imzalandığı ifade edildi. Kadın girişimcilerin de destekten faydalandığı belirtilerek, işletmelerini yeniden inşa eden girişimcilerin memnuniyeti dile getirildi.
Borsa İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesi nakde dönmek isteyen hisse senedi yatırımcıları için bugün son şans olarak dikkati çekiyor. Bayram tatili öncesinde işlemlerin takas tarihleri değişecek ve yatırımcılar tahsilat ve ödemeleri için farklı günleri beklemek zorunda kalacaklar.
AK Parti'nin itirazı üzerine İlçe Seçim Kurulu, Yusufeli ilçesinde yapılan yerel seçimlerde oyların yeniden sayılmasına karar verdi. CHP adayı Barış Demirci'nin farkı 48'e çıktı.
Ardahan'da, İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında sağlık alanında bilgi paylaşımı amacıyla 'Eğitimde İş Birliği Protokolü' imzalandı. Protokol ile kurumlar arası eğitimin kalitesinin arttırılması ve daha fazla kitleye ulaşılması hedefleniyor.
Adıyaman'ın Sümerevler Mahallesi eski Besni Caddesi yakınlarında, S.M. idaresindeki 02 FR 474 plakalı otomobil ile H.A.B. idaresindeki 02 HL 888 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
CHP'nin itirazı üzerine YSK, Beykoz'da yeniden sayıma ilişkin İstanbul İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı. Böylece, Beykoz'da yeniden sayım yapılmayacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?