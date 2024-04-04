Tunceli\'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören işletmelere destek sürüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören işletmeleri yeniden ayağa kaldıracak desteklerin sürdüğünü belirtti. KOSGEB tarafından bugüne kadar 11 ilde, 51 bin 927 işletmeye 16,7 milyar lira destek verildiği açıklandı. Dünya Bankası ve KOSGEB işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, depremden etkilenen işletmelere 12,8 milyar liralık finansman sağlandığı ve KOSGEB ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) arasında 4,2 milyar liralık kredi anlaşması imzalandığı ifade edildi. Kadın girişimcilerin de destekten faydalandığı belirtilerek, işletmelerini yeniden inşa eden girişimcilerin memnuniyeti dile getirildi.