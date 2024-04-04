Tunceli'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tunceli'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Tunceli\'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Şeker Mahallesi'nde iki genç arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda O.Ö. (26) hayatını kaybederken, O.K. (27) ise ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan O.K'nin hayati tehlikesi devam ediyor.

04.04.2024 12:07  Güncelleme: 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Şeker Mahallesi'nde iki genç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ö. (26) ve O.K. (27) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan O.Ö, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan O.K'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Fethi Sekin, Çemişgezek, Tunceli, Elazığ, Olay, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Emine Ecem Esen: İsviçre maçı için heyecanlıyız
    12:46 Emine Ecem Esen: İsviçre maçı için heyecanlıyız

    A Milli Kadın Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Emine Ecem Esen, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta yarın oynayacakları İsviçre mücadelesinden dolayı heyecanlı olduklarını ancak galibiyet için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Esen ayrıca, Türkiye'de kadın futbolunun geliştiğini ve 3 büyüklerin artık altyapılara önem verdiğini belirtti.

  • Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören işletmelere destek sürüyor
    12:45 Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören işletmelere destek sürüyor

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören işletmeleri yeniden ayağa kaldıracak desteklerin sürdüğünü belirtti. KOSGEB tarafından bugüne kadar 11 ilde, 51 bin 927 işletmeye 16,7 milyar lira destek verildiği açıklandı. Dünya Bankası ve KOSGEB işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, depremden etkilenen işletmelere 12,8 milyar liralık finansman sağlandığı ve KOSGEB ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) arasında 4,2 milyar liralık kredi anlaşması imzalandığı ifade edildi. Kadın girişimcilerin de destekten faydalandığı belirtilerek, işletmelerini yeniden inşa eden girişimcilerin memnuniyeti dile getirildi.

  • Borsa İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesi son işlem günü
    12:45 Borsa İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesi son işlem günü

    Borsa İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesi nakde dönmek isteyen hisse senedi yatırımcıları için bugün son şans olarak dikkati çekiyor. Bayram tatili öncesinde işlemlerin takas tarihleri değişecek ve yatırımcılar tahsilat ve ödemeleri için farklı günleri beklemek zorunda kalacaklar.

  • Artvin'in Yusufeli ilçesinde oylar yeniden sayıldı
    12:45 Artvin'in Yusufeli ilçesinde oylar yeniden sayıldı

    AK Parti'nin itirazı üzerine İlçe Seçim Kurulu, Yusufeli ilçesinde yapılan yerel seçimlerde oyların yeniden sayılmasına karar verdi. CHP adayı Barış Demirci'nin farkı 48'e çıktı.

  • Ardahan'da İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı
    12:44 Ardahan'da İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı

    Ardahan'da, İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında sağlık alanında bilgi paylaşımı amacıyla 'Eğitimde İş Birliği Protokolü' imzalandı. Protokol ile kurumlar arası eğitimin kalitesinin arttırılması ve daha fazla kitleye ulaşılması hedefleniyor.

  • Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
    12:43 Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

    Adıyaman'ın Sümerevler Mahallesi eski Besni Caddesi yakınlarında, S.M. idaresindeki 02 FR 474 plakalı otomobil ile H.A.B. idaresindeki 02 HL 888 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

  • YSK, Beykoz'da yeniden sayım kararını kaldırdı
    12:42 YSK, Beykoz'da yeniden sayım kararını kaldırdı

    CHP'nin itirazı üzerine YSK, Beykoz'da yeniden sayıma ilişkin İstanbul İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı. Böylece, Beykoz'da yeniden sayım yapılmayacak.


12:02 YSK, Beykoz’da yeniden sayım kararını reddetti Mazbata CHP’li adaya verilecek YSK, Beykoz'da yeniden sayım kararını reddetti! Mazbata CHP'li adaya verilecek
11:34 İmamoğlu’ndan Şadi Yazıcı ile ilgili iddia: Görevi bitmişken 62 milyonluk ihale yaparak birilerine vermiş İmamoğlu'ndan Şadi Yazıcı ile ilgili iddia: Görevi bitmişken 62 milyonluk ihale yaparak birilerine vermiş
10:56 Özgür Özel: Gaziantep ve Samsun’da CHP’yi 1’nci yapmazsam gözüm açık gider Özgür Özel: Gaziantep ve Samsun'da CHP'yi 1'nci yapmazsam gözüm açık gider
10:39 MYK toplantısında gerginlik iddiası Masada dolanan seçim söylemi Mehmet Şimşek’i kızdırmış MYK toplantısında gerginlik iddiası! Masada dolanan seçim söylemi Mehmet Şimşek'i kızdırmış
05:33 İsrail medyası: İran’ın tehdidinin ardından Tel Aviv, sığınakları açmayı düşünüyor İsrail medyası: İran'ın tehdidinin ardından Tel Aviv, sığınakları açmayı düşünüyor
12:30 Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı
11:46 Kaldırdığı ağırlıkları görenler ’’Yok artık’’ diyor Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı Kaldırdığı ağırlıkları görenler ''Yok artık'' diyor! Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı
11:29 Fenerbahçe’nin TFF’ye yaptığı Süper Kupa başvurusu reddedildi Fenerbahçe'nin TFF'ye yaptığı Süper Kupa başvurusu reddedildi
10:34 İYİ Parti’deki istifaların perde arkası İlk rakibi belli oldu İYİ Parti'deki istifaların perde arkası! İlk rakibi belli oldu
10:22 Kayıp olarak aranan adam korkunç halde bulundu Boynuz darbesi ayrıntısı Kayıp olarak aranan adam korkunç halde bulundu! Boynuz darbesi ayrıntısı
10:01 Baba Vanga’nın 2024 yılı için ortaya attığı 2 kehanet gerçek olmaya başladı Baba Vanga'nın 2024 yılı için ortaya attığı 2 kehanet gerçek olmaya başladı
09:55 CHP MYK, yerel seçim sonrası ilk toplantısını yaptı: İlk gündem ekonomi CHP MYK, yerel seçim sonrası ilk toplantısını yaptı: İlk gündem ekonomi
09:24 Hastanede dehşet Annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla öldürdü Hastanede dehşet! Annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 12:46:09. #1.12#
SON DAKİKA: Tunceli'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement