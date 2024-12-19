Tunceli'de Deprem Güçlendirme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tunceli'de Deprem Güçlendirme Çalışmaları Devam Ediyor

Geniş Video İzle

Tunceli'de Vali Tekbıyıkoğlu öncülüğünde okullarda deprem güçlendirme çalışmaları sürüyor.

19.12.2024 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de depreme karşı binalarda güçlendirme çalışmaları sürüyor

TUNCELİ - Uzmanların sık sık deprem konusunda uyardığı Tunceli'de Vali Bülent Tekbıyıkoğlu öncülüğünde başlatılan hazırlık çalışmaları devam ediyor. Vali Tekbıyıkoğlu, güçlendirme çalışmaları tamamlanan yapılarda incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldı.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, güçlendirme çalışmaları tamamlanan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünde incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Kentte depreme hazırlık çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "İlimizde toplam 78 okul ve kurum binasında deprem performans analizi yaptırmıştık. Bu binalardan 44'ü için güçlendirme kararı alınmıştı. Bugün itibarıyla 42 binamızın güçlendirme çalışmalarını tamamlamış bulunuyoruz. Dersim Anadolu Lisesi ile Atatürk Anaokulunun güçlendirme çalışmaları ise Bakanlığımızın planlaması doğrultusunda devam etmekte olup inşallah 2025 yılında tamamlanmış olacak. Öte yandan, deprem riski taşıdığı için 31 okul için yıkım kararı alınmıştı. Bu binalardan 25'inin yıkımı tamamlandı, 6 bina için yıkım çalışmaları sürüyor" dedi.

Çocukların en iyi şartlarda eğitim alması için tüm imkanları seferber ettiklerine vurgu yapan Vali Tekbıyıkoğlu, "2025 yılı itibarıyla ilimizde 7 yeni okul binasının yapımına başlanması da planlanmıştır. Bugün güçlendirmesi tamamlanan iki binamızın 90 gün gibi kısa bir sürede hizmete hazır hale getirilmesi bizleri ayrıca memnun etmiştir. Tüm bu çalışmaların ilimize ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Tunceli\'de Deprem Güçlendirme Çalışmaları Devam Ediyor
Kaynak: İHA

Bülent Tekbıyıkoğlu, Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Tunceli, Eğitim, Güncel, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de Deprem Güçlendirme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 02:05:10. #1.11#
SON DAKİKA: Tunceli'de Deprem Güçlendirme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.