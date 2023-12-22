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Tunceli'de depremzedeler için konteyner kent kuruluyor - Son Dakika
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Tunceli'de depremzedeler için konteyner kent kuruluyor

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, depremler nedeniyle evleri hasar gören vatandaşlar için konteyner kent kurulumuna başlandı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Çemişgezek'te de birçok evde hafif hasar oluştu. AFAD ve kaymakamlık koordinesinde yürütülen çalışmalarla ilçedeki Eski Yatılı Bölge Okulu'nun arazisine konteyner kent yapılması kararlaştırıldı. Gerekli alt yapı çalışmalarına başlayan ekipler, 250 konteyneri tamamladıktan sonra hak sahiplerine teslim edecek. Kaymakam Orçun Cüneyt Zor da konteyner kent alanında incelemelerde bulunarak, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Tunceli\'de depremzedeler için konteyner kent kuruluyor
22.12.2023 - 12:03,
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, depremler nedeniyle evleri hasar gören vatandaşlar için konteyner kent kurulumuna başlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Çemişgezek'te de birçok evde hafif hasar oluştu.

AFAD ve kaymakamlık koordinesinde yürütülen çalışmalarla ilçedeki Eski Yatılı Bölge Okulu'nun arazisine konteyner kent yapılması kararlaştırıldı.

Gerekli alt yapı çalışmalarına başlayan ekipler, 250 konteyneri tamamladıktan sonra hak sahiplerine teslim edecek.

Kaymakam Orçun Cüneyt Zor da konteyner kent alanında incelemelerde bulunarak, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Çemişgezek, Tunceli, AFAD, Deprem, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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