Tunceli\'de Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi Yapılacak

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TUNCELİ'de uzun zamandır tartışma konusu olan 'Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi' yapılmasına karar verildi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, "Bu çevre dostu projeyi yapacağız. Çevreci olan bu projeyi savunur, karşısında olmaz. Gördüğünüz gibi çöpteki sular Pülümür Çayı'na akarak orayı kirletiyor. Bilim insanların yaptığı incelemeye göre çöpten suya akan su, 30 bin kişinin kanalizasyonunun suya akmasıyla eş değer" dedi.

Tunceli'de 2009 yılında belediye tarafından Entegre Katı Atık Bertaraf tesisi planlandı. 2011 yılında da Tunceli Belediyesi öncülüğünde 7 ilçenin belediye başkanlığı tarafından DERKAB (Dersim Katı Atık Birliği) kuruldu. Birliğin kurumsal yapısının oluşturulmasından sonra proje, 2015 yılı Mart ayı içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na teslim edildi. Yer çalışması sonucunda tesisin yapılacağı yer Sütlüce köyü olarak belirlendi, Avrupa Birliği'nin fon desteğiyle proje hayata geçirilmek istendi. Köylüler ÇED olumlu kararının iptaline yönelik Erzincan İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Ancak mahkeme, davayı reddetti. Danıştay da oy birliği ve temyiz yolu kapalı olmak üzere reddetti. Sütlüce köyü yakınlarında, 18 hektarlık alana yapımı düşünülen 'Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi' projesine karşı çıkan köylüler, bölgede 55 bin ağacın kesileceğini, doğanın tahrip edileceğini, kutsal gördükleri inanç yerlerinin çöp altında kalacağını, geçim kaynakları olan tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin son bulacağını belirterek birçok kez eylem gerçekleştirdi. Eylemlerin ve görüşmelerinin ardından diğerleri çekilirken, Ovacık, Pülümür ve Hozat belediyeleri projenin yapılması yönünde tavrını korudu.

Son olarak da belediyeye görevlendirme yapılmasının ardından projenin hayata geçirilmesi gündeme geldi. Merkez ve ilçe belediyelerinin tüm üyelerinin katılımıyla projeyle ilgili toplantı yapıldı. Projenin gündeme gelmesiyle ilgili sahada çalışmalar yapıldı, bilim insanlarına başvuruldu, proje detayları ve projenin geçmişi incelendi. Ayrıca 18 hektarlık alan revize edilerek 10 hektara düşürüldü.

'ÇEVRECİ OLAN BU PROJENİN KARŞISINDA OLMAZ'

Vali ve Tunceli Belediyesi Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, vahşi depolama alanını ve tesisin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Tekbıyıkoğlu, projenin yapılacağını belirterek çevrecilerin de projeye destek çıkması gerektiğini belirtti. Tekbıyıkoğlu, vahşi depolama alanının çevreye verdiği zarardan bahsederek, "Hiç kimse burayı görmüyor diye burası yok değil, burası Tunceli'nin çöplüğü ve TOKİ Mahallesi'ne 700-800 metre uzakta ve Tunceli'ye yakışmayan bir görüntü var. Hemen yanı başımızda Pülümür Irmağı var. Pülümür Irmağı'na buradaki akıntıların hepsi karışmakta. Bilim adamların verdiği bilgiye göre buradaki çöplüğün akıntısı yaklaşık 30 bin kişinin kanalizasyonuna eş değer bir kirlenmeyi Pülümür Nehri'ne vermekte. Bu ilimize yakışmayan bir rezillik. İlimizin en kıymetli değerlerinden bir tanesi doğası ve tabiatıdır. Burada doğa işin açıkçası katlediliyor. Eğer çevrecilerimizin bir duyarlılığı varsa bence protesto edilmesi gereken yer burası. Buranın ortadan kaldırılması lazım. Bunu hem ilin valisi hem de belediye Başkan Vekili olarak söylüyorum. Biz bu rezilliği burada ortadan kaldıracağız. Burasını tekrar eski haline döndüreceğiz, burası tekrar yeşil bir alan olacak. 55 bin ağacın kesileceği bilgisi de kesinlikle doğru değildir" diye konuştu.