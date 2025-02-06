Tunceli'de Etkili Kar Yağışı

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Tunceli'de, kar yağışı etkili olmaya başladı

TUNCELİ - Tunceli genelinde kar yağışı etkili olmaya başlarken, çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Yağış nedeniyle Pülümür ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verilirken ekipler, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli'de, meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı etkili olmaya başladı. Pülümür, Ovacık, Nazımiye ve Hozat ilçeleri başta olmak üzere il genelinde de etkili olan yağış nedeniyle kent genelinde onlarca köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.Karayolları 86. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler de Tunceli- Elazığ ile Tunceli- Erzincan karayolu ve ilçe bağlantı yollarında karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Tunceli'nin Pülümür ilçesinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verilirken vatandaşların yağışın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.