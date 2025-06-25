Tunceli'de Genç Kız Munzur Çayı'nda Hayatını Kaybetti

Tunceli'de kayalıklardan Munzur Çayı'na düşerek boğulma tehlikesi geçiren genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Arkadaşlarıyla 21 Haziran'da Munzur Vadisi Milli Parkı'na gezmeye giden 17 yaşındaki Eylül Yuvanç, Venk Köprüsü mevkisinde kayalıklarda dengesini kaybedip Munzur Çayı'na düştü.
Suda baygın halde bulunan Yuvanç, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılıp önce Tunceli Devlet Hastanesi'ne, ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Yuvanç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yuvanç'ın cenazesinin Tunceli'de toprağa verileceği öğrenildi.
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