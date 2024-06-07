Tunceli'de hayvanlarını otlatmaya giden kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Tunceli'de hayvanlarını otlatmaya giden kişinin cansız bedeni bulundu

Tunceli\'de hayvanlarını otlatmaya giden kişinin cansız bedeni bulundu

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde hayvanlarını otlatmak için araziye çıkan Ergün Yıldız'dan haber alınamayınca arama çalışmaları başlatıldı. AFAD, jandarma ve MUDAK ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalarda Yıldız'ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Yıldız'ın bozayı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği düşünülüyor.

07.06.2024 07:07
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Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde hayvanlarını araziye çıkardıktan sonra kendisinden haber alınamayan kişinin, cansız bedenine ulaşıldı.

Geriş köyünde hayvanlarını otlatmak için dün sabah saatlerinde evinden ayrılan Ergün Yıldız'dan haber alınamaması üzerine çalışma başlatıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen çalışmalara jandarma ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri de destek verdi.

Gece boyunca zorlu arazide görev yapan ekipler, ormanlık alanda Yıldız'ın cansız bedenini buldu.

Sedye yardımıyla bölgeden alınan Yıldız'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Nazımiye Toplum Sağlığı Merkezi morguna kaldırıldı.

Yıldız'ın bozayı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği sanılıyor.

Kaynak: AA

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