Tunceli'de iddiaya göre O.A.'yı ayağından vuran Ö.Y. tutuklandı, 7 boş kovan bulundu - Son Dakika
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Tunceli'de iddiaya göre O.A.'yı ayağından vuran Ö.Y. tutuklandı, 7 boş kovan bulundu

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Tunceli\'de iddiaya göre O.A.\'yı ayağından vuran Ö.Y. tutuklandı, 7 boş kovan bulundu
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Tunceli Atatürk Mahallesi'nde dün akşam Ö.Y., iddiaya göre tartıştığı O.A.'ya tabancayla ateş açtı; O.A. ayağından yaralanarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde 7 boş kovan bulan polis, kısa sürede yakaladığı Ö.Y.'yi kasten yaralama suçundan tutukladı.

TUNCELİ'de, tartıştığı O.A.'yı tabancayla ayağından vuran Ö.Y., tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde bulunan eski adliye binası yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, araçtan inen Ö.Y., O.A.'ya tabancayla ateş açtı. O.A. ayağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. O.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 7 boş kovan tespit etti. Şüpheli Ö.Y. ise polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ö.Y., çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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