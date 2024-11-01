Tunceli'de, iki grup arasında silahlı kavga; 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Tunceli'de, iki grup arasında silahlı kavga; 1 ağır yaralı

Tunceli\'de, iki grup arasında silahlı kavga; 1 ağır yaralı

TUNCELİ'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada E.G. (21) ağır yaralandı.

01.11.2024 10:59
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TUNCELİ'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada E.G. (21) ağır yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Atatürk Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Bulvarı'nda meydana geldi. Sokakta karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı, Büyüyen tartışmada karşı gruptan biri, yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla E.G.'ye ateş ederek kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. E.G., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tunceli'de, iki grup arasında silahlı kavga; 1 ağır yaralı - Son Dakika

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