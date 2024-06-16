Tunceli'de Jandarma Ekipleri Yayladaki Çocukları Sevindirdi - Son Dakika
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Tunceli'de Jandarma Ekipleri Yayladaki Çocukları Sevindirdi

Tunceli'de jandarma ekipleri, Hengirvan Yaylası'ndaki çocukları hediyelerle sevindirip oyunlar oynadı. Göçer ailelerin yayla sezonu açılmasıyla birlikte yaylalara çıktığı kentte, jandarma ekipleri çocukları mutlu etmek için çalışma yaptı. Ekipler, Hengirvan Yaylası'na giderek çocuklara kitap ve oyuncak gibi hediyeler verdi ve oyunlar oynadı. Yaylacılar, devletten yol, su ve altyapı sorunlarının çözülmesini istediklerini belirtti.

16.06.2024 11:07
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Tunceli'de jandarma ekipleri, huzura kavuşan Hengirvan Yaylası'ndaki çocukları hediyelerle sevindirip miniklerle oyunlar oynadı.

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte, dağlarda karların eriyip meraların yeşillenmesiyle yayla sezonu açıldı.

Göçer aileler de gerekli hazırlıklarının ardından yaşadıkları bölgelerden koyun sürüleriyle yaylalara çıktı.

Katır, at ya da traktör kullanarak yaylaya ulaşan göçerler, belirli alanlara çadırlarını kurarak hayvanlarını yaylada besliyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yaz mevsimini yaylalarda geçirecek olan göçer ailelerin çocuklarını bir nebze mutlu etmek için çalışma yaptı.

Valilik koordinesinde planlamalarını yapan ekipler, Pülümür ilçesinde bulunan ve huzurun hakim olduğu 2 bin metre rakımlı Hengirvan Yaylası'nı ziyaret etti.

Çocukları hediyelerle sevindirdiler

Saatler süren yolculuğun ardından bölgeye ulaşan ekipler, yayladaki çocuklarla bir araya geldi.

Gün boyu yaylada vakit geçiren ekipler, çocuklara kitap ve oyuncak gibi hediyeler verip oyunlar oynayarak minikleri mutlu etti.

"Çocuklara hediyeler getirip kitaplar dağıttılar, minnettarız"

Yaylacı Mustafa Bitkin, AA muhabirine, çocukluktan beri hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

Hayvanlarından daha iyi verim almak için yazın yaylaya çıktığını belirten Bitkin, "Sonbahara kadar yaylada yaşamımızı sürdürüyoruz. Bizim yol, su ve bazı altyapı sorunlarımız halledilirse burada hayvancılığı daha verimli şekilde yaparız, devletimizden bunu istiyoruz. " dedi.

Bitkin, yayla yaşantısının zor olduğuna işaret ederek, "Bizim çocuklarımız bence şehirde yaşayan çocuklara göre daha şanslılar. En azından temiz su içiyorlar ve temiz havayı soluyorlar. Ayağı toprağa değiyor, hasta da olmuyorlar." ifadelerini kullandı.

Yaylalarda artık huzurun hakim olduğunu vurgulayan Bitkin, "Devletimiz sayesinde asker arkadaşlarımız yaylamıza geldi, Allah hepsinden razı olsun. Çocuklara hediyeler getirip kitaplar dağıttılar, minnettarız. Hepsine teşekkür ediyoruz, sürekli gelmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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