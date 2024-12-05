Tunceli'de Jandarmaya Çığ Eğitimi

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Tunceli'de jandarmaya çığda arama kurtarma eğitimi verildi

TUNCELİ - Tunceli'de, jandarma personeline çığ düşmelerinde arama-kurtarma faaliyeti konusunda eğitim verildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı personeline Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri tarafından iki gün süreyle çığ düşmelerinde arama-kurtarma faaliyetleri hakkında teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Pülümür ilçesinde düzenlenen eğitime çok sayıda jandarma personeli katılırken benzer eğitim çalışmalarına devam edileceği kaydedildi.