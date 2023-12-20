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Tunceli'de Kaçak Yaban Hayvanı Avcılarına 308 Bin 758 Lira Cezası - Son Dakika
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Tunceli'de Kaçak Yaban Hayvanı Avcılarına 308 Bin 758 Lira Cezası

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kaçak olarak yaban keçisi ve domuz avlayan 2 kişiye 308 bin 758 lira ceza uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarının korunması için çalışmalarına devam ediyor. Belirli aralıklarla arazide denetim yapan ekipler, Pülümür ilçesi kırsalında 2 kişinin kaçak avcılık yaptığı ihbarını aldı. Araçlarla bölgeye giden ekipler, arazide yaptıkları çalışma sonucu kaçak avcıları suçüstü yakaladı. Kaçak avcılar hakkında 'kara avcılığına muhalefet' suçundan 308 bin 758 lira ceza uygulandı. Ekiplerce avda kullanılan tüfek ile ölü yaban keçisi ve domuza el konuldu.

Tunceli\'de Kaçak Yaban Hayvanı Avcılarına 308 Bin 758 Lira Cezası
20.12.2023 - 17:09,
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kaçak olarak yaban keçisi ve domuz avlayan 2 kişiye 308 bin 758 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarının korunması için çalışmalarına devam ediyor.

Belirli aralıklarla arazide denetim yapan ekipler, Pülümür ilçesi kırsalında 2 kişinin kaçak avcılık yaptığı ihbarını aldı.

Araçlarla bölgeye giden ekipler, arazide yaptıkları çalışma sonucu kaçak avcıları suçüstü yakaladı.

Kaçak avcılar hakkında "kara avcılığına muhalefet" suçundan 308 bin 758 lira ceza uygulandı.

Ekiplerce avda kullanılan tüfek ile ölü yaban keçisi ve domuza el konuldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

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SON DAKİKA: Tunceli'de Kaçak Yaban Hayvanı Avcılarına 308 Bin 758 Lira Cezası - Son Dakika
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