Tunceli'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Erhan Orhan (51), Bolu'da son yolculuğuna uğurlandı.
Tunceli'de dün kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Orhan'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Bolu'daki Siteler Camisi'ne getirildi.
Orhan'ın cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından Çığırtkanlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, Orhan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Abdulaziz Aydın, Belediye Başkanı Tanju Özcan, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, İl Jandarma Komutanı Albay Rıfkı Kulaksız, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Tunceli'de Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Uğurlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?