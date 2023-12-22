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Tunceli'de kar yağışıyla birlikte onlarca köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Tunceli'de kar yağışıyla birlikte onlarca köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmayan başlayan kar yağışı nedeniyle, il genelinde onlarca köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli'de başta Pülümür, Ovacık, Hozat ve Nazımiye ilçeleri olmak üzere kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle onlarca köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlatırken, Karayolları Şube Şefliğine bağlı ekipler de Tunceli-Pülümür-Erzincan ile Tunceli-Pertek-Elazığ karayollarında karla mücadele çalışması başlattı. Kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtilirken sürücü ve vatandaşların yağışa karşı tedbirli olmaları istendi.

Tunceli\'de kar yağışıyla birlikte onlarca köy yolu ulaşıma kapandı
22.12.2023 - 20:52,  Güncelleme: 20:53
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Tunceli'de kar yağışı etkili oldu, onlarca köy yolu ulaşıma kapandı

TUNCELİ - Tunceli'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmayan başlayan kar yağış nedeniyle, il genelinde onlarca köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli'de başta Pülümür, Ovacık, Hozat ve Nazımiye ilçeleri olmak üzere kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle onlarca köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlatırken, Karayolları Şube Şefliğine bağlı ekipler de Tunceli-Pülümür- Erzincan ile Tunceli-Pertek- Elazığ karayollarında karla mücadele çalışması başlattı.

Kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtilirken sürücü ve vatandaşların yağışa karşı tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: İHA
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